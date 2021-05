“El hecho de que el 80% de las escuelas y colegios que presentaron casos positivos entre el 23 y el 29 de abril tuvieran entre uno y dos casos, demuestra que los centros educativos no son los focos de contagio, esos son las burbujas, los hogares en los que no se tienen los cuidados y no se respetan los protocolos. Los centros educativos son solo un reflejo de la situación que se está dando en el país”, agregó.