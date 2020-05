“Se me hizo una noche eterna. De un momento a otro la temperatura cambió, hubo una sensación de frío horrible. Estando todos encerrados se escucharon los pasos de un chiquito y vi una huellitas gracias a la harina que colocaron en un carrito. En el segundo piso, donde reportaban las cosas, algo me jaló, pero no había nadie cerca mío y grité”, recordó Coto.