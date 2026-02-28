Nacional

Costa Rica condena los ataques de Irán y pide esto a los involucrados

El Gobierno de Costa Rica manifestó su preocupación por la escalada de tensiones en Medio Oriente y condenó los ataques de Irán contra varios países de la región. No menciona a Estados Unidos ni a Israel

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El Gobierno de Costa Rica expresó este 28 de febrero su “grave preocupación” por la escalada de tensiones y las operaciones militares en Medio Oriente, al tiempo que condenó enérgicamente los ataques atribuidos a Irán contra varios países de la región.

LEA MÁS: Trump afirma que el líder supremo de Irán murió tras ataques conjuntos con Israel

Mediante un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el país hizo un llamado urgente a la desescalada y al diálogo.

26/02/2016 San Jose, Coronado.La Casa Amarilla,Cancillería de Costa Rica. Fachas de diversas Instituciones Públicas. Foto de: Diana Méndez.
El Gobierno de Costa Rica emitió un comunicado este 28 de febrero Foto de: Diana Méndez. (Diana Méndez.)

Condena a ataques en la región

En el pronunciamiento, Costa Rica condenó los ataques dirigidos contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania.

LEA MÁS: Medio Oriente queda al rojo vivo por ataque de EE. UU. e Israel a Irán

El Gobierno reiteró su posición histórica de apego a los principios de paz y respeto al derecho internacional, así como a las normas establecidas en la Carta de las Naciones Unidas.

Sin embargo, llama la atención que no hace mención al ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Llamado a soluciones pacíficas

Tras los ataques de Irán a Israel, así atardeció el Tel Aviv, en la calle no se veía ni una sola persona. Tras bombardear a Irán, Israel alerta a sus ciudadanos para que se resguarden.
Tras los ataques de Irán a Israel, así atardeció el Tel Aviv, en la calle no se veía ni una sola persona. Tras bombardear a Irán, Israel alerta a sus ciudadanos para que se resguarden. (Cortesía/Cortesía)

La Cancillería subrayó la necesidad de reducir las tensiones y buscar soluciones pacíficas para evitar un mayor deterioro de la situación en la región.

Asimismo, destacó la importancia de proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en los países afectados.

El pronunciamiento se da en medio de un contexto internacional marcado por el aumento de las operaciones militares y el temor a una ampliación del conflicto en Medio Oriente.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Medio OrienteCosta RicaCancilleríaIránIsarelEstados UnidosNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.