Costa Rica condena los ataques de Irán y pide esto a los involucrados

El Gobierno de Costa Rica expresó este 28 de febrero su “grave preocupación” por la escalada de tensiones y las operaciones militares en Medio Oriente, al tiempo que condenó enérgicamente los ataques atribuidos a Irán contra varios países de la región.

LEA MÁS: Trump afirma que el líder supremo de Irán murió tras ataques conjuntos con Israel

Mediante un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el país hizo un llamado urgente a la desescalada y al diálogo.

El Gobierno de Costa Rica emitió un comunicado este 28 de febrero Foto de: Diana Méndez. (Diana Méndez.)

Condena a ataques en la región

En el pronunciamiento, Costa Rica condenó los ataques dirigidos contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania.

LEA MÁS: Medio Oriente queda al rojo vivo por ataque de EE. UU. e Israel a Irán

El Gobierno reiteró su posición histórica de apego a los principios de paz y respeto al derecho internacional, así como a las normas establecidas en la Carta de las Naciones Unidas.

Sin embargo, llama la atención que no hace mención al ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Llamado a soluciones pacíficas

Tras los ataques de Irán a Israel, así atardeció el Tel Aviv, en la calle no se veía ni una sola persona. Tras bombardear a Irán, Israel alerta a sus ciudadanos para que se resguarden. (Cortesía/Cortesía)

La Cancillería subrayó la necesidad de reducir las tensiones y buscar soluciones pacíficas para evitar un mayor deterioro de la situación en la región.

Asimismo, destacó la importancia de proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en los países afectados.

El pronunciamiento se da en medio de un contexto internacional marcado por el aumento de las operaciones militares y el temor a una ampliación del conflicto en Medio Oriente.

Nota realizada con ayuda de IA