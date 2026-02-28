Costa Rica condena los ataques de Irán y pide esto a los involucrados

El Gobierno de Costa Rica expresó este 28 de febrero su “grave preocupación” por la escalada de tensiones y las operaciones militares en Medio Oriente, al tiempo que condenó enérgicamente los ataques atribuidos a Irán contra varios países de la región.
Mediante un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el país hizo un llamado urgente a la desescalada y al diálogo.
Condena a ataques en la región
En el pronunciamiento, Costa Rica condenó los ataques dirigidos contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania.
El Gobierno reiteró su posición histórica de apego a los principios de paz y respeto al derecho internacional, así como a las normas establecidas en la Carta de las Naciones Unidas.
Sin embargo, llama la atención que no hace mención al ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
Llamado a soluciones pacíficas
La Cancillería subrayó la necesidad de reducir las tensiones y buscar soluciones pacíficas para evitar un mayor deterioro de la situación en la región.
Asimismo, destacó la importancia de proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en los países afectados.
El pronunciamiento se da en medio de un contexto internacional marcado por el aumento de las operaciones militares y el temor a una ampliación del conflicto en Medio Oriente.
