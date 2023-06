Costarricense la pulsea en Estados Unidos con el diseño y la venta de trajes típicos

Muchos de los costarricenses que toman la decisión de salir de nuestro país para llegar a Estados Unidos en busca del “sueño americano” se concentran principalmente en los estados de New Jersey, California, La Florida y Georgia.

Melissa Campos y su familia ahora viven en Estados Unidos (Cortesía)

La Teja logró contactar con la turrialbeña Melissa Campos, de 41 años, quien actualmente vive en Perry, en Georgia, Estados Unidos, para qué nos cuente cómo ha sido su experiencia en Gringolandia.

“Nosotros tomamos la decisión de salir de Costa Rica después de la pandemia del covid-19, mi esposo, mis dos hijas y yo, con el fin de mudarnos a Estados Unidos. Actualmente, tenemos dos años y medio de vivir acá”, explicó Campos.

La costarricense continúa pulseándola en el extranjero sin dejar de lado sus raíces, ya que su negocio destaca entre la comunidad costarricense al ofrecer trajes típicos hechos por ella, algo que trae desde que era una güila.

La iniciativa para comenzar a ofrecer los trajes típicos costarricenses se dio debido a una petición de una sobrina.

Costarricense la pulsea en Estados Unidos diseñando y vendiendo trajes típicos (Cortesía)

“Cuando recién llegue a Estados Unidos, mi sobrina, que tiene siete años y vive en la zona de Orlando Florida, me dijo que quería un traje típico para lucirlo en la reunión del 15 de septiembre que organiza la comunidad de ticos en la zona de Orlando en 2021 y así nació todo”, cuenta doña Melissa.

Además, ella le ayuda a su esposo, quien es contador, en una empresa que tienen en la que realizan la preparación de impuestos y le llevan la contabilidad a empresas o personas interesadas.

Es como tener un pedacito de Costa Rica en EEUU (Cortesía)

Campos recuerda que desde que estaba en Costa Rica y sus hijas estaban en kínder fue ella la que les diseñó los trajes o los disfraces que utilizaron. Además, el hecho de ser costarricense fue lo que la motivó a hacer público su trabajo en ese país.

“Muchos costarricenses que llegamos a este país no importa de dónde uno venga, ni qué profesión tenga, llega acá a forjar un nuevo camino lejos de casa. Yo, al menos, me siento muy orgullosa de mi país y debido a eso fue que me atreví a publicar información sobre mis trajes”, señala la turrialbeña.

¿De dónde nace el amor por la costura?

Doña Melissa narra que, desde muy niña, ha tenido la pasión por las manualidades, y que fue su abuela paterna (Blanca Alfaro, ya fallecida), quien le enseñó a tejer, a coser, a bordar y a hacer muchas otras cosas.

Aunque no cuenta con un taller trabaja desde su casa. (Cortesía)

“Estas cosas han sido un gran tesoro en mi corazón, ese es el legado que ella ha dejado en mí y desde que llegué a Estados Unidos, he puesto en práctica”.

Campos busca que los costarricenses radicados en Estado Unidos puedan conseguir un pedacito de su país a través de estos trajes que confecciona con su negocito.

“Es un detalle que nos hace sentirnos más cerca de nuestra tierra, es como tener un pedacito de Costa Rica acá con nosotros, y como hay compatriotas que no pudieron traer al menos un traje típico desde Costa Rica, entonces con este negocito trato de ofrecerle eso”, narró la costarricense.

Doña Melissa aclara que no es costurera de profesión, pero que es dedicada y muy detallista, al punto que ha realizado trajes personalizados, ya que lo que busca es ofrecer variedad a sus clientes.

Costarricense la pulsea en Estados Unidos diseñando y vendiendo trajes típicos (Cortesía)

“Yo estos trajes los hago en mi casa, no tengo un taller para trabajar y puedo durar alrededor de dos semanas, más que todo por los detalles. Trato de ofrecer diferentes estilos y colores porque todas las personas tenemos gustos diferentes y procuro siempre hacerlo lo más personalizado posible”, explicó.

Doña Melissa asegura extrañar su país y es por eso que tiene pensado, junto con su esposo, regresar a Costa Rica cuando tenga la edad de retirarse o pensionarse con el fin de que ambos pasen su vejez en su amada Turrialba.

Ver nuestros colores y trajes típicos en otros países es todo un orgullo y especialmente ver ticos que la siguen pulseando y de paso dan a conocer las cosas lindas de Tiquicia.

Pida el suyo

Si usted está en Estados Unidos, sin importar el estado, y quiere conseguir su traje típico para usarlo en cualquier actividad organizada por costarricenses, puede encargar su traje a través de Facebook buscando el perfil de Melissa Campos o bien al WhatsApp +1 (407) 508-9929.

Los precios de estos trajes varían dependiendo del tamaño.

“Por ejemplo, un traje para adultos, anda aproximadamente en unos $155 dólares (unos ¢84 mil) y para una niña en $125 dólares (unos ¢68 mil), más el envío, el cual va a depender en dónde estén. Los enviamos a cualquier parte de Estados Unidos”, señala la costarricense.