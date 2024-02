¿Cuál inofensivos? Vapeadores están causando intoxicaciones y la cifra va en aumento

Los vapeadores están causando cada vez más intoxicaciones. Foto: El Tiempo / GDA (El Tiempo/GDA)

Si usted es de las personas que usa vapeadores porque piensa que son inofensivos y menos malos que los cigarros, pues es mejor que lea esta información antes de volver a probar uno.

Profesionales del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (CNCI), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hicieron un llamado de alerta a la población por el aumento progresivo de intoxicaciones con productos utilizados en los dispositivos para vapear.

Según la doctora Marietta Somarribas, farmacéutica especialista en toxicología, solo en 2023 se reportaron 14 casos de intoxicaciones por uso de vaporizadores, cifra que representa el doble de las reportadas durante 2022, cuando solo se dieron siete casos. Durante 2021 y 2020 se reportó un único caso en cada año por esta causa.

Piénselo bien antes de vapear.

Este incremento preocupa a los especialistas, no solo por el aumento en sí, sino porque un alto porcentaje se presenta en menores de edad, incluso se reportaron casos de intoxicación por vaporizadores en niños de 2 y 3 años, que se dieron por descuido de sus encargados. De los 14 casos reportados durante el año anterior, nueve fueron en personas menores de edad.

Además, a estos números se les debe añadir el subregistro, es decir, las intoxicaciones que no son atendidas en la Caja, por lo que no quedan registradas en las estadísticas que, según presumen los especialistas, debe ser considerables, sobre todo si se toma en cuenta que son los adolescentes y adultos jóvenes quienes más están utilizando estos dispositivos y que ellos muchas veces no comunican la presencia de síntomas que puedan relacionarse con intoxicación.