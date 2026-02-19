¿Cuánto cuesta el traspaso de un vehículo en Costa Rica? Esto debe pagar

Si usted quiere comprar un vehículo, ya sea automóvil o moto, y no sabe cuánto debe pagar en el traspaso, le contamos algunos aspectos que debe tomar en cuenta.

Lo cierto es que no hay un monto específico para cualquier traspaso de vehículo, sino que el precio se calcula según el valor más alto.

Por ejemplo, si usted va a comprar un vehículo en 3.5 millones de colones, aunque su valor fiscal es de 3 millones de colones, el traspaso se debe calcular por el monto que usted va a comprar.

En este caso, el trámite tiene un costo de 197.820 colones en total, incluyendo el pago de los honorarios del notario y los timbres e impuestos.

El traspaso de un vehículo se calcula según el valor más alto, es decir, el precio de venta si es que el dueño decide venderlo más caro que el valor fiscal. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Si el vehículo está siendo donado, el cálculo del traspaso siempre se hará con el valor fiscal.

¿Se vende según el valor fiscal?

Otra duda que hay es si el vehículo se vende según el valor fiscal y la respuesta es no.

Según la abogada, el dueño puede vender su carro o moto con el monto que quisiera. Por ejemplo, si el valor fiscal es de 3 millones de colones, el propietario puede venderlo en 3.5 millones o más.

Los dueños pueden vender el automóvil o la moto en un monto más alto que el valor fiscal. (Shutterstock/Shutterstock)

Recordemos que los vehículos tienen un valor asignado por el Ministerio de Hacienda, denominado valor fiscal, que aparece en el Registro Público, pero el dueño tiene el derecho de decidir si vender el automóvil por el mismo monto que el valor fiscal o aumentar el precio.

¿Qué rubros deben pagarse a la hora de hacer el traspaso?

A la hora de realizar el traspaso de un vehículo, se deben pagar diferentes rubros.

Por ejemplo, hay que pagar los honorarios del notario, el Impuesto del Valor Agregado (IVA) de los honorarios y los timbres del Colegio de Abogados, de Registro, Agrario, Cruz Roja, Parques Nacionales y de Archivo. También se debe cancelar el impuesto de traspaso.

Si el vehículo se vende en 3.5 millones de colones, así quedan los rubros, que suman 197.820 colones:

Honorarios del notario: 70.000 colones

IVA de los honorarios: 9.100 colones

Timbre del Colegio de Abogados: 2.200 colones

Timbre de Registro: 17.500 colones

Timbre Agrario: 10.500 colones

Timbre de la Cruz Roja: 500 colones

Timbre Parques Nacionales: 500 colones

Timbre Archivo: 20 colones

Impuesto de traspaso: 87.500 colones

A la hora de realizar el traspaso, se deben pagar los honorarios del notario, el IVA de los honorarios y timbres. Foto: Shutterstock (Tualek Photography/Shutterstock)

Cuando el precio de la venta o valor fiscal supera los $10.000, se debe realizar también una declaración jurada, que implica un costo adicional tanto en honorarios del notario como de timbres.

El pago del traspaso usualmente se encarga el comprador del vehículo, aunque legalmente la cuenta debería correr entre el dueño y el comprador.

