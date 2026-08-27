¡Cuidado con las campañas de castración! Colegio de Veterinarios alerta sobre el riesgo para las mascotas

Una campaña de castración en Guararí de Heredia fue intervenida recientemente por el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria, la Municipalidad de Heredia y la Fuerza Pública.

Según informó el Colegio, en el lugar se realizaban castraciones a mascotas sin cumplir con las normas mínimas de higiene, sin permisos de operación y sin profesionales de medicina veterinaria habilitados para ejercer en Costa Rica.

La intervención permitió resguardar a los animales y dejar fuera de servicio el lugar donde se realizaban las castraciones.

¡Cuidado con las campañas de castración! Colegio de Veterinarios alerta por el riesgo para las mascotas

Las campañas de castración son consideradas una herramienta importante para controlar la población animal, especialmente en animales sin hogar. Sin embargo, el Colegio advierte que deben realizarse bajo condiciones que garanticen la seguridad, el bienestar y el seguimiento de los pacientes, ya que después de una cirugía pueden aparecer complicaciones.

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Podrían convertirse en amenaza

Tiempo atrás, en nuestro país, las campañas de castración debían notificarse anticipadamente al Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria, incluyendo fechas, lugares y el médico veterinario responsable para tener la autorización correspondiente por parte de SENASA. Sin embargo, el requisito fue eliminado.

Silvia Coto, presidenta del Colegio, pidió reforzar la normativa nacional para que estas campañas puedan ser supervisadas de manera más efectiva.

“Son necesarias, pero, al mismo tiempo, se pueden convertir en una amenaza para la salud de los animalitos y la población en general”, señaló.

También llamó la atención sobre el denominado “turismo de práctica veterinaria”, al advertir que se han encontrado casos de extranjeros que, sin permiso para ejercer en el país, participan en campañas con fines económicos y sin posibilidad de un adecuado seguimiento profesional.

¿Qué revisar antes de llevar a su mascota?

Karina Arias, médica veterinaria y fiscal de la junta directiva del Colegio, recomendó verificar las condiciones de higiene, el uso de guantes, que no haya basura cerca y que exista el permiso correspondiente de SENASA.

Antes de llevar a su peludito a una campaña de castración revise las condiciones de higiene, el uso de guantes, que no haya basura cerca y que exista el permiso correspondiente de SENASA. (albert marín.)

Además, se debe comprobar que quien esté a cargo sea un médico veterinario activo ante el Colegio. Puede confirmarlo AQUÍ

El Colegio recomienda revisar el nombre del profesional en su directorio, comprobar que la campaña muestre el permiso CVO vigente, verificar que exista un expediente clínico y confirmar que haya un seguimiento después de la operación.

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Al final, la pregunta es sencilla: ¿si su mascota pudiera hablar, le diría que su cirugía fue segura?