Danger vivía en la calle y ahora es el chineado del CTP de Santo Domingo de Heredia

En el Colegio Técnico Profesional de Santo Domingo de Heredia hay un personaje muy curioso que se convirtió en parte esencial del centro educativo.

Se trata de un perrito llamado Danger, llegó por casualidad en el 2017 y desde entonces se convirtió en el consentido del lugar.

Danger, el perrito consentido del CTP de Santo Domingo de Heredia. Foto: Cortesía de Adriana Fallas. (Cortesia de Adriana Fallas)

Adriana Fallas, coordinadora técnica del colegio, contó que el animalito vivía en la calle y un día llegó detrás de uno de los funcionarios del colegio y como vio que lo trataron bien se quedó para siempre.

“En ese momento estaba a cargo del colegio un director que se llama Rodolfo Esquivel, él se hizo cargo de la compra del alimento junto con otra funcionaria, pero ya ahora casi que hay un comité del que formamos parte varias personas y damos dinero para comprarle la comida, el desparasitante y hasta ropa que le ponemos de vez en cuando. Este año hasta el Gobierno Estudiantil tiene una partida para los gastos del perrito porque es la mascota del colegio.

“Creemos que antes de llegar aquí lo agredían porque es muy nervioso, si alguien llega a saludarlo muy efusivamente él sale corriendo a esconderse, por eso hay que acercarse despacio. Aquí los cuidamos y le damos mucho cariño y vemos que él es feliz, eso nos llena mucho”, contó.

Al peludito lo tienen puras Tejas, una conserje se encarga de bañarlo de vez en cuando y también cuidan mucho su salud.

El perrito siempre está en todas las actividades del cole. Foto: Cortesía de Adriana Fallas. (Cortesia de Adriana Fallas)

“Hace un tiempo se le empezó a caer el pelo entonces lo llevamos al veterinario y le mandó unas pastillas y una crema y ya está mucho mejor. Es curioso porque él no sale del colegio pero no porque no lo dejemos, sino porque no quiere, aquí es donde se siente a gusto y protegido”, contó.

Gran compañía

Danger es un gran compañero, todos los días se pasea por el colegio y corre en las zonas verdes, pero también le gusta andar detrás de la conserje Carolina Hernández, la acompaña a cada lugar en el que ella debe hacer aseo porque se ha encariñado mucho con ella.

Otro gran amigo del perrito es Minor Sánchez, quien es guarda. Él entra siempre al mediodía y ya Danger lo tiene medido así que cuando llega, el animalito se va para su lugar de trabajo a hacerle compañía.

“Es curioso el cariño que todo el mundo le tiene aquí, los estudiantes ya lo ven como su amigo y los profesores también, algunos hasta le traen golosinas como galletas para perro o así. Él es tan inteligente que ya sabe en cuáles aulas le dan cosas de comer y siempre se va a dar una vuelta para que lo chineen.

Él se convirtió en la mascota del colegio. Foto: Cortesía de Adriana Fallas. (Cortesia de Adriana Fallas)

“Es normal que uno pase por las aulas y él esté ahí echado, por ratos se va a recibir clases, sino se va para las oficinas administrativas y se queda ahí un rato, en eso se la pasa”, dijo la funcionaria.

Adriana contó que como en el colegio hay espacios verdes grandes, en ocasiones oficiales de la Policía Municipal llegan a entrenar sus perros policías y Danger aprovecha para entretenerse, divertirse, correr y agarrar algunos bolados.

También es muy común ver al perrito esperar a los estudiantes cuando es la hora de la entrada a clases; a veces se va a dejarlos al portón cuando salen de estudiar y se queda viendo como algunos se suben a los carros o busetas, como cuidándolos.

La coordinadora técnica dice que cuando llegó el nuevo director sentían miedo de que no le gustara la idea de que hubiera un perro en el colegio.

“El nuevo director se llama Carlos William Elizondo, pero gracias a Dios desde el primer momento aceptó a Danger y dijo que podía seguir viviendo en el colegio”.

Tiene vestuario

Danger es un perro tan querido que hasta tiene sus propios trajes para ocasiones especiales como, por ejemplo, la época navideña en la que le ponen una camisa y un gorrito; tiene su propio uniforme del colegio al igual que los estudiantes, tiene traje para el 15 de setiembre que incluye hasta chonete, una camiseta de la Sele y unas camisas extras así como una sueta para cuando hace mucho frío.

En estos días en el colegio se hará una feria vocacional para atraer estudiantes para los niveles de cuarto, quinto y sexto año, que son lo que se imparten en el CTP de Santo Domingo y ya está listo el traje que usará el perrito, porque claro que es uno de los invitados la actividad.

Danger pasa tiempo completo en el cole, haya clases o no. Hasta los fines de semana está ahí porque los guardas lo cuidan y es curioso porque cuando llega gente los sábados o domingos el animal parece enojarse y hasta se pone a ladrar, en cambio entre semana recibe a la gente con alegría.