¡De no creer! Joven denuncia que error en sistema la hizo perder prueba teórica de manejo

Keydel Romero denuncia que un error en el sistema la hizo reprobar la prueba de manejo y en el ministerio no atienden su queja. Instagram.

Una joven está parada de uñas con el MOPT, porque fue a hacer la prueba teórica de manejo y por un error en el sistema quedó reprobada. Como si fuera poco, presentó la queja ante las autoridades del Cosevi y aún no le responden.

Keydel Romero sacó la cita para hacer este examen y fue el viernes 12 de abril a la sede del Cosevi en Paso Ancho. La cita la tenía programada para las 2 de la tarde y como llegó antes se dirigió de una al laboratorio en donde debía hacer la prueba para comenzar puntual.

Esta joven, vecina de Desamparados, relató a La Teja que ahí comenzó el calvario. Una mujer que estaba en el laboratorio recogió los documentos, en donde aparece el comprobante de pago y la matrícula.

Le dijo que podía comenzar a hacer el examen. Keydel comenzó la prueba a la 1:51 de la tarde.

“Fui al laboratorio 2 y estaba en la pura entrada, en una de las primeras computadoras. Llevaba poco tiempo haciendo el examen, no me estaba costando, pero cuando iba por la pregunta 16, el sistema me saca del examen y de una me pone como calificación un 68.

“Me levanté a averiguar qué pasó, porque me faltaba la mitad el examen y el sistema no me dejaba seguir. En una oficina me atendió un señor, revisó, supuestamente, lo que había pasado y me dijo que, en efecto, hubo un error y que me iban a habilitar 7 minutos para terminar el examen”, recordó Romero, quien es periodista.

La joven añadió que se devolvió al mismo laboratorio, a la misma computadora, para seguir con la prueba. Pero en vez de solucionarle, fue peor para ella. Apenas escribió la contraseña que le dieron, solamente le habilitaron dos preguntas: la 39 y 40, para terminar el examen.

“La asesora que está a la par mía, de nombre Marie Claire, hasta me dice las respuestas de esas preguntas, a ver si el sistema se restablecía, pero me vuelven a dar la nota de 68. Hasta recuerdo que las preguntas eran sobre señales de prevención y reglamentación, pero el sistema ni siquiera me sumó esas respuestas y me mantuvo reprobada.

“La asesora me dice que todo es muy extraño, vuelve a llamar al señor que me atendió en la oficina y me dice que fallé 13 preguntas, lo que no podía ser, porque solamente contesté 16 y las dos últimas que no me valieron, pero ellos insistieron en que perdí el examen. Trataron de terapiarme, de decirme que ya había reprobado la prueba, pero no voy a confiar en un sistema que no me dejó terminar de hacer el examen”, comentó.

La joven hizo la prueba el viernes 12 de abril, en el plantel de Paso Ancho. Archivo / Foto ilustrativa. (Cortesía MOPT)

Bloqueada

Romero salió del plantel del Cosevi disgustada, porque la bloquearon por 20 días y hasta después de esa fecha puede volver a hacer el examen.

Al ver que no resolvieron ahí mismo su reclamo, envió un correo a través de la plataforma de quejas. Un funcionario le dijo que el martes anterior le tendría una respuesta, pero sigue esperando. Ha enviado más correos, pero no le responden, lo que considera una falta de respeto.

“Antes de la pregunta 16 todo iba bien, alcancé a ver el tiempo y a ellos les marcaba 44 minutos, pero eso no duré haciendo el examen. Si comencé a la 1:51 p.m. y terminé a las 2:10 de la tarde, no pude durar 44 minutos”, afirmó.

La Teja consultó por el caso de esta joven y esto fue lo que respondieron a través del departamento de prensa:

“Nos indican en Educación Vial que la persona hizo la prueba el viernes pasado, y se tienen 10 días hábiles para responder, por lo tanto solo han pasado 4 días. La dinámica habitual, tras la queja, y ya lo están haciendo, es recabar la información, analizar el caso y citar a la persona para explicarle qué sucedió, sea que se le da la razón o no”.