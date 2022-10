¿Debe censurarse la imagen de la mujer en la publicidad?

En los últimos días se han dado a conocer opiniones encontradas sobre un expediente que está en la Asamblea Legislativa y busca modificar la ley actual sobre el uso de imágenes de mujeres en la publicidad.

La iniciativa introduce mecanismos como censura previa, multas de hasta ¢2 millones y prohibiciones por el uso de la imagen de la mujer, en más ámbitos de los que ya contempla la legislación actual.

Ya las modelos no podrían modelar trajes de baño para publicitarlos. Foto: Archivo.

El proyecto de ley impulsado por el Partido Frente Amplio, busca eliminar aquellos anuncios publicitarios donde se “la utilización de imágenes de mujeres y estrategias publicitarias que empleen a mujeres modelos en los mensajes publicitarios y en cualquier tipo de comunicación masiva que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución.

“Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma ofensiva, discriminatoria o que reproduzca estereotipos de género, identidad u orientación sexual, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto relacionado o no”, detalla el proyecto de ley.

Algunos empresarios aseguran que la redacción del proyecto de ley no es la mejor, ya que es muy subjetiva pues no aclara a qué se refiere específicamente cuando dice que no se permitirán anuncios que atenten contra la dignidad de la persona o vulneren los valores y derechos.

Además, ven poco probable que la oficina de Oficina de Control de Propaganda, que sería la encargada de garantizar que se respeten estos cambio, tenga la capacidad de analizar toda la publicidad que se realiza semanalmente en el país, ya que es demasiada.

No se podría mostrar el cuerpo de la mujer o parte de él, en las imágenes publicitarias. Foto: Archivo.

Decisión de la mujer

Por otra parte, hay incluso diputadas que no están de acuerdo con la iniciativa porque dicen que cada mujer debe tener la autonomía para decidir sobre su cuerpo. Johana Obando, del Partido Liberal Progresista, expresó lo siguiente en su cuenta de Twitter:

“El proyecto que regula la propaganda que utilice la imagen de la mujer en la publicidad, está siendo discutido en la Comisión de la Mujer, sobre éste tengo varias observaciones:

-Limita la libertad de decisión de las mujeres adultas de decidir sobre su propio cuerpo.

-El Estado tiene potestad de decidir por nosotras qué sí y qué no debemos mostrar

-No se puede mostrar todo o parte del cuerpo aún cuando tenga relación con el producto o servicio

-Elimina la capacidad de autoregulación de la industria de publicidad

-Afecta a las mujeres y hombres que usan las plataformas digitales para vender sus productos si éste muestra el cuerpo o parte del cuerpo de una mujer. ¿Somos las mujeres incapaces de decidir? ¿Debe nuestro cuerpo estar regulado? Hay menoscabo a nuestras libertades”.

La legisladora dice que sí debe haber defensa del uso de la imagen de la mujer, pero no de esta forma.