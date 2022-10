Video: Indígena tiktoker se puso su traje típico y se dio una vuelta por La Sabana

Hiqui Morera usa las redes sociales para dar a conocer su cultura. Foto: Cortesía de Hiqui Morera. (Cortesía Hiqui Morera)

Hiqui Morera, una indígena maleku de Guatuso de Alajuela que se ha hecho muy popular en TikTok, se puso su bello traje tradicional y se fue a dar una vuelta por el parque de La Sabana.

Ella contó en un video que más de uno se quedó extrañado de verla, pero ella más bien se sentía orgullosa de mostrar sus raíces.

“Me atreví a ponerme mi traje tradicional aquí en plena ciudad, seguramente me están viendo como raro, pero no importa, es parte de nuestra cultura y me hace sentir muy orgullosa”, expresó.

En su recorrido Hiqui se encontró algo que le llamó mucho la atención y les pidió ayuda a sus seguidores para que le digan qué es.

Ella cuenta que solo usan su traje típico en ocasiones muy especiales. Foto: Cortesía de Hiqui Morera. (Cortesía Hiqui Morera)

“Quise hacerlo porque aquí estoy rodeada de naturaleza y no solamente eso, me acabo de encontrar los huesos fósiles de una ballena, de algo, no sé qué es, digo que es una ballena porque tiene colita así que estábamos aprovechando para hacer unas fotos y unos videos y ustedes que son de la ciudad me contarán ¿qué es eso?, ¿de qué se trata?”.

La indígena aprovecha su popularidad en redes sociales para dar a conocer las costumbres y tradiciones de su cultura, incluso, a los turistas que viajan a la zona en la que vive los lleva a dar un tour lindísimo en el que se aprende mucho sobre los maleku.