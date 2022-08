Mujer maleku se hizo tiktoker para dar a conocer su cultura (video)

En esta foto Hiqui aparece con su hijo Iori. Foto: Cortesía. (Cortesía de Hiqui Morera)

La indígena maleku Hiqui Morera, nombre que en su lengua significa “mujer sincera”, encontró en TikTok una plataforma para dar a conocer su cultura, de la que se siente más que orgullosa.

Ella nació en el palenque Tonjibe, en Guatuso de Alajuela, y siempre se ha apasionado por aprender las costumbres y tradiciones de su gente.

Hace 12 años, la empunchada mujer se propuso empezar a trabajar en turismo para atraer ticos y extranjeros a su comunidad y poco a poco el proyecto ha ido creciendo.

El motor de Hiqui son sus hijos, un adolescente de 15 años y un chiquito de tres y por ellos es que se ha preparado, ha estudiado, y está luchando por conservar sus costumbres, y quiere que ellos también las conozcan y las disfruten.

Hiqui hace videos para dar a conocer la cultura maleku. Foto: Cortesía. (Cortesía de Hiqui Morera)

“Me encanta recibir gente que venga a Guatuso a aprender de mi cultura. Tenemos un proyecto en el que participan varias personas del pueblo, llevamos a cabo varias actividades entre ellas charlas, explicaciones sobre plantas medicinales, les contamos como y para qué usamos el arco y flecha, también hablamos de las artesanías que hacemos, cómo se trabajan y porqué tienen tanto valor. En la última actividad que hacemos, tenemos una ceremonia que nos permite vivir un viaje hacia el pasado, un grupo se viste con el traje típico y recrean una actividad muy bonita”, relató.

“Empecé a dar a conocer estas actividades culturales por medio de redes sociales, primero en Facebook por medio de la página Rancho Maleku Tafa Uríjif, luego por el Instagram @hiquimc y ahora por el TikTok ranchomalekutafaurijif. Sé que mi contenido en esta última red social es muy distinto al de la mayoría, pero he encontrado personas a las que les gusta y eso me llena mucho, porque me dedico a dar a conocer mi cultura maleku”, aseguró.

Guarda secretos

Al igual que muchos indígenas, Hiqui es bastante celosa con ciertas actividades e informaciones de su gente, por eso, aunque le encanta que las personas aprendan de los malekus, también se guarda mucho secretos.

“Algunas costumbres de nuestra cultura son muy íntimas, por eso nos las guardamos. Cuando los turistas vienen a nuestro pueblo les pido que respeten ciertos lugares porque algunos indígenas, sobre todos los de más edad, no están acostumbrados a ver extraños caminando por sus casas, les incomoda y le debemos respeto a todos ellos”.

Ella participa en un proyecto que lleva turistas a Guatuso, para que aprendan sobre los indígenas. Foto: Cortesía. (Cortesía de Hiqui Morera)

Ella dice que aunque le encantaría que los ticos mostraran interés en aprender sobre los indígenas, pues la mayoría de turistas que los visitan son extranjeros.

Hiqui contó detalles muy interesantes sobre los malekus, como que por ejemplo casi toda su comida la preparan al vapor.

“Si me ponen a escoger entre un pollo frito, y una iguana, prefiero mil veces la iguana. Nosotros crecimos comiendo animales meramente de la montaña, lo que pasa es que por la destrucción de los bosques hemos tenido que dejar de comer algunas cosas”.

“Nos gusta mucho comer pescado, aún comemos a veces tortuga, rana. Antes comíamos mucho mono y casi todo lo cocinamos al vapor o ahumado, envuelto en hojas o también sancochado, es una dieta bastante saludable. Cuando tengo que ir a San José a hacer mandados y tengo que quedarme varios días sufro, porque en la mayoría de lugares solo venden comida frita”, narró.

Los ignorantes critican

Hiqui ya sabe bien que en el mundo de las redes sociales mucha gente se dedica a criticar, pero ella no les da pelota a las personas que quieren hacerla sentir mal.

“Mucha gente critica por ignorancia, me dicen por ejemplo que yo no soy indígena, sino una modelo que contrataron para hacerme los videos y que los trajes típicos que uso en TikTok ya no se usan y aunque es cierto que ya no los usamos todos los días, sí los conservamos para ocasiones muy especiales como ceremonias propias de nuestro pueblo. Nosotros mismos hacemos los hacemos”.

“Las personas creen que por ser indígena uno debe andar sucio y no se puede expresar bien, pero eso no es así. Somos personas como cualquier otra, con sueños, metas y oportunidades. Nosotros aquí en el pueblo llevamos la primaria y la secundaria con educadores malekus, para no perder nuestras costumbres, pero ya después los que nos esforzamos vamos a una universidad y nos superamos”, manifestó.

Hiqui ha estudiado con la UNED, se ha capacitado en Turismo Cultural, Turismo Sostenible, Administración, Finanzas y manejo de proyectos de turismo.

Wilson (Tafa) Morera, papá de Hiqui, fue a Sábado Gigante a representar a los maleku. Foto: Cortesía. (Cortesía de Hiqui Morera)

Ella dice que aprendió el amor por su pueblo y su gente de su papá, Wilson (Tafa) Morera, quien ya murió, y de su abuela, quien también se llama Hiqui.

“Mi papá fue un líder indígena que siempre quiso dar a conocer la cultura, tanto así que participó en películas y en programas donde representó a los malekus. Una vez fue hasta Sábado Gigante, muy orgulloso de sus raíces, por eso yo quiero seguir el ejemplo de él”, aseguró Hiqui.