Dekra tendrá horario especial el domingo porque el lunes vence la primera amnistía

Pese a que los domingos Dekra no atiende, este próximo sí lo hará. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

¡De verdad que muchos ticos dejan todo para última hora!

Estamos a tres días de que se venza el permiso especial que dio el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a los dueños de carros y motos de placas terminadas en 1, 2 y 3 para que se pusieran al día con la revisión técnica vehicular y aún faltan 135 mil vehículos de ir a hacer el chequeo.

Si los dueños de estos vehículos no los llevan este fin de semana a revisión se expondrán a partir del lunes 9 de enero a una multa de un poco más de ¢61 mil.

Debido a esto, Dekra, empresa encargada de realizar las inspecciones técnicas en el país, ofrecerá un horario especial este domingo 8 de enero.

“La seguridad en carretera es muy importante para nosotros; por lo tanto, queremos seguir ayudando a todos aquellos conductores que a la fecha no cuentan con su inspección vehicular, especialmente a aquellos con placas terminadas en 1, 2 y 3 que no tienen al día la del 2022. Les invitamos a todos los costarricenses con estas placas a que se acerquen a nuestras estaciones y que aprovechen el horario especial que tendremos este domingo”, dijo Julio Rodríguez, gerente general de Dekra.

Aproveche el horario especial para que no le hagan multas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Normalmente las estaciones de la empresa alemana no abren los domingos, pero este 8 de enero se hará una excepción y las 13 sedes abrirán de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con el fin de ofrecerle una opción más a los conductores que no tengan la inspección 2022, un día antes de que termine la amnistía.

“Invitamos a todos los ticos a que aprovechen esta oportunidad y que no se expongan a multas por no tener la inspección al día, recuerden que, para ir a cualquiera de las estaciones, deben sacar la cita en: www.dekra.cr o bien llamar al 4000-1100″, recalcó Rodríguez.

Desde el 28 de octubre del 2022 hasta ahora, Dekra ha atendido cerca de 280 mil inspecciones vehiculares de las cuales 51 mil han sido reinspecciones.