Dekra usa estrategia para agilizar revisiones pero mecánico advierte que es un gran peligro

La estrategia de Dekra para bajar la presa de vehículos que tienen pendiente de la revisión técnica podría poner en un enorme riesgo a la población.

Debido a que el gobierno actual frenó de golpe el contrato con Riteve, empresa que hasta el año pasado se encargó de hacer la revisión técnica vehicular, pasaron varios meses antes de que Dekra restableciera el servicio de chequeo y eso causó un rezago importante en el proceso.

Póngale atención a su vehículo si lleva mucho tiempo sin ir a revisión. Foto: José Cordero. (José Cordero )

A raíz de esa pegazón, Dekra autorizó que los dueños de carros y motos que ya llevaron sus vehículos a revisión con la empresa alemana, puedan ir este año a cambiar el sticker del 2023 por el del 2024, ¡sin necesidad de que haya otra revisión técnica!

Un mecánico, que prefirió reservarse su nombre, y que trabajó durante varios con la empresa española Riteve y se las sabe de todas todas en el tema de seguridad vial, contó que esta estrategia es peligrosísima.

LEA MÁS: MOPT usó pregunta de ¿Quién quiere ser millonario? para aclarar una gran duda

“Indudablemente que hay un riesgo y es un riesgo bastante alto. Hay que entender el contexto para ese cambio de sticker, que aplica para los carros que acudieron a la revisión de Dekra fuera de su convocatoria oficial y que para que no tengan que volver este año les van a aplicar ese cambio de sticker, eso hace que pase un periodo importante sin ir a la revisión técnica y ese es el riesgo que existe”, dijo el mecánico.

“Pero bueno, todavía hay casos más graves, como el de los vehículos con placas terminadas en 7, 8, 9 y 0 ya que no hubo manera de que muchos de ellos lograran hacer la revisión técnica del año pasado. Ese es el caso de un carro que yo tengo, es placa 9 y no he podido llevar el carro a revisión y ahorita la convocatoria que tiene es para setiembre de este año, pero la última inspección que hizo ese carro fue en setiembre de 2021, eso quiere decir que ha estado casi dos años sin revisión técnica, pero sí está al día con la ley por la prórroga que hay y así andan muchos”, agregó.

Es importante que lleve su carro y moto a revisiones frecuentes para asegurarse de que todo esté bien. Foto: Archivo.

El experto dice que no fue buena idea forzar el cambio de empresa que hace la revisión técnica de forma tan abrupta, porque estas son las consecuencias, ya que es claro que la capacidad de las sedes de Dekra no son aptas para la presa de vehículos que están sin revisión y eso genera un gran riesgo en la población.

El mecánico dice que según su experiencia con Riteve, el mal estado de las llantas era una de las faltas más comunes de los vehículos y teme que ahora, los que llevan tiempo sin ir a revisión, estén en peligro.

LEA MÁS: Ojo lo que dice Dekra sobre el cambio de aceite del carro

“Si durante 20 años que estuvo Riteve aquí el desgaste de las llantas estuvo siempre entre las 10 principales causas de pérdida de la revisión, no me puedo imaginar ahora el estado de las llantas de estos vehículos sin revisión si los dueños no les prestan atención.

“También el sistema de frenos, en el pasado era la segunda causa de rechazos y en este caso sí hay muchos propietarios que se preocupan por llevar el vehículo a revisar los frenos, pero no todos los talleres tienen los equipos necesarios para un buen chequeo de frenos.

“Esto sí es muy riesgoso porque tal vez puedan andar un sistema de frenos con pastillas en buen estado, con un disco y una superficie de este en buen estado, pero si el vehículo tiene un desequilibrio en la fuerza de frenado de uno de los ejes, es muy riesgoso”, manifestó el experto.

Muchos vehículos son una bomba de tiempo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Recomendaciones

La Teja solicitó a Dekra su posición con respecto a los señalamientos del mecánico desde el martes 13 de junio, pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta específica sobre ese tema, lo que sí nos enviaron fue una serie de consejos sobre cómo los dueños de vehículos pueden revisarlos para ver que todo ande en orden. En dos platos, para que la gente haga una revisión técnica vehicular casera...

La empresa alemana recomienda verificar las llantas y la profundidad del testigo; que no haya cortes, abombamientos, cables al descubierto, que la revisión de giro esté correcta, así como las tuercas en el mismo eje.

LEA MÁS: ¿Sabía que el abuso del acetaminofén le puede ocasionar un grave daño?

También revise las puertas y tapas del motor, no debe existir holgura en las bisagras, debe haber un correcto funcionamiento de las cerraduras; debe prestar atención a deformaciones de la carrocería en las cerraduras.

Los parabrisas y ventanas también son de suma importancia, verifique que, en el caso de tener láminas adhesivas antisolares, no afecten el campo de visión del conductor.

La existencia de fisuras, impactos o láminas adheridas en los parabrisas que dificulten el campo de visión del conductor, de la mano de contar con un limpiaparabrisas en excelente estado.

Por otra parte, el asiento y sus anclajes también deben verificarse, teniendo una fijación a la estructura. Que no presenten ningún elemento deteriorado o suelto que pueda ocasionar lesiones a los ocupantes del vehículo.