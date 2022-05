Demógrafo Luis Rosero Bixby: “Nueva ola de covid podría generar hasta 5 mil contagios diarios”

La quinta ola pandémica por el covid-19 en el país es un hecho, lo único que hay que esperar es la severidad con la que nos golpeará.

Las proyecciones hechas por la UCR dan tres escenarios: el más bueno habla de que en unos dos meses podrían registrarse mil casos diarios, el intermedio de que podrían ser dos mil y el peor sería de hasta cinco mil casos por día.

Así lo explicó el mediodía de este lunes el demógrafo Luis Rosero Bixby, en una entrevista que dio a Telenoticias, en la que dijo que el Gobierno está dando un mensaje equivocado a la población al eliminar la obligatoriedad de la mascarilla y de la vacuna anticovid.

Luis Rosero Bixby dice que no es momento de aflojar las medidas preventivas contra el coronavirus.

El especialista dice que en estos momentos la aplicación de terceras dosis y de la cuarta a las personas mayores de 50 años es fundamental para controlar la quinta ola pandémica.

“Las razones por las que está aumentando la tasa de contagios son dos, una es la vuelta a la normalidad, la gente se reúne más, disminuyó la distancia social, hay más conciertos, partidos de fútbol, y la otra razón es que muchas personas ya tienen más de cinco meses desde que se pusieron la última dosis de la vacuna contra el covid-19 y hay estudios publicados que muestran que después de un periodo de cuatro, cinco o seis meses se empieza a desvanecer la inmunidad que produce la vacuna”, explicó el especialista.

[ “Inoportuno” eliminar obligatoriedad de mascarillas, dice Colegio de Médicos ]

Rosero Bixby dice que aunque el informe semanal del Ministerio de Salud sobre la pandemia señala que los días más altos de contagios rondan los mil casos diarios, en realidad el número es mucho mayor, ya que muchas personas que se están contagiando no acuden a los servicios de salud, por lo que no se registran.

“Estamos en este momento con varios miles de casos, el virus está circulando y en aumento y vamos a ver en las próximas semanas como muchos conocidos nuestros se contagian, algo parecido a lo que ocurrió a finales de febrero y marzo”, aseguró.

Sobre el decreto del presidente de la República, Rodrigo Chaves, de eliminar la obligatoriedad de la mascarilla, el especialista dijo que es un desacierto.

Los expertos dicen que la mascarilla sigue siendo importante para cuidarnos del covid-19. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco)

“Es lamentable que este tema se esté politizando, eso no había ocurrido en Costa Rica, ocurrió en Estados Unidos con el anterior presidente, ocurrió en Brasil, ha ocurrido en México, pero Costa Rica se había librado de esa situación. En estos momentos es lamentable que estemos entrando en ese callejón indeseable.

“Considero que este no era el momento para tomar esa medida, se ha iniciado una ola, no costaba nada esperarse un mes o dos para luego de observar la severidad de esta ola, tomar la decisión de descartar la mascarilla y quitar la obligatoriedad de la vacuna...

“La medida es sobre todo inoportuna y no sabemos en base a qué fue tomada, ojalá no sea con base en consideraciones políticas exclusivamente, porque eso demostraría un gran menosprecio hacia la salud pública, cosa que nunca ha ocurrido en Costa Rica”, expresó.

[ Rodrigo Chaves eliminó uso obligatorio de la mascarilla para la ciudadanía ]

El experto recordó que quien usa la mascarilla y se vacuna no solo se está protegiendo a sí mismo, sino que también protege a quienes tiene a su alrededor y ayuda a cortar la cadena de trasmisión del virus.

“Si uno compara una persona de 80 años y una de 25 y las dos se contagian de covid-19, tiene 300 veces más probabilidad de fallecer el adulto mayor. Una persona de 25 años, a la hora de tomar la decisión de me contagio o no, tiene una visión sesgada porque probablemente el covid-19 no va a ser más que una gripe, pero si por contagiarse él se va a producir una cadena de contagios que va a llevar el virus a una persona de 85 años, esa persona sí tiene una altísima probabilidad de que fallezca y por eso es que proyectamos que va a haber un aumento en la cantidad de muertes.

La vacunación sigue siendo fundamental para controlar la pandemia. Foto: CCSS. (CCSS)

“Es terrible el mensaje que se está dando, por ejemplo, mucha gente se guía por lo que dice el Gobierno y si le dicen que la vacuna ya no es obligatoria, ya no se la van a poner. Por otro lado el cuidarse, el no ir a aglomeraciones, también se va a rejalar ante este mensaje de que la pandemia ya pasó”.

Al final de la entrevista el demógrafo dijo que lo último que debe pasar en el país es que, al igual que en Nicaragua, se empiece a ocultar información sobre la pandemia.

“Lo peor que le podría ocurrir a Costa Rica es que aquí se haga como en el vecino del norte, con Daniel Ortega, que por tapar la torta o algo así, se dejen de publicar los datos, se oculta la información. Esperemos que mañana (martes) se dé la información epidemiológica como se ha venido haciendo cada martes y así cada semana, para que se hagan las pruebas y se pueda monitorear el curso de la pandemia”.