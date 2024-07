Día Mundial del Rock: Primera banda de rock de tica tiene nombre de un sabroso plato de comida

Era 1958. Recién terminaba un programa de boleros en la radioemisora La Voz de América, ubicada en avenida Segunda, cuando el locutor, Fabio Garnier, le pidió a Gerardo “Lalo” Rojas Solano y sus otros compañeros boleristas que por favor no se fueran porque quería grabar, a la tica, una canción de Elvis Presley llamada “Treat me nice” (Trátame bien).

La grabaron y al otro día la pusieron en La Voz de América. Esa fue la primera canción de rock cantada y tocada por ticos que sonó en una radio costarricense… ¡nació el rock tico!

Los Perros Calientes, el primer grupo de rock de Costa Rica y don Lalo Rojas nos contó la historia. (Alonso Tenorio)

Cuando Fabio Garnier (quien después fue conocido empresario y presidente del Deportivo Saprissa y quien ya falleció) puso la canción, sencillamente explotó la locura, la emisora se llenó de llamadas, hombres y mujeres pedían más de eso que les encantó, muchos todavía no sabían que eso se llamaba rock.

Al día siguiente Fabio y Lalo Rojas, junto con Nelson Villegas y Guillermo Guevara, se volvieron a meter en el estudio de grabación para grabar otra canción de Elvis y siguió la locura de llamadas de, incluso, otras emisoras de radio que querían poner rock. La locura fue nacional.

Al entender que un fenómeno había nacido, el locutor radial y los boleristas decidieron unirse en un grupo al que le pusieron, sin saber por qué, Los Perros Calientes. Así nació el primer grupo de rock de Costa Rica.

Les compartimos este pedazo de la historia costarricense porque justo este 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock, que nació en 1985 porque ese día fue el famoso y ahora mítico concierto de rock “Live Aid”, que se hizo para ayudar a África.

Vean a don Lalo Rojas en aquellos años metiéndole bonito a la guitarra eléctrica. (Alonso Tenorio)

¿Quiénes fueron los Perros Calientes?

Para responder esa pregunta nos fuimos a Alajuelita, porque ahí vive Lalo Rojas (tiene 86 años) y él mismo, integrante de esa pionera banda, nos contó la historia real de aquel primer grupo de rock en el país.

“En 1958 solo había dos emisoras en el país que ponían rock: Radión y La Voz de América. Se llevaban un tremendo pique por ser la más escuchada del país. Fabio, como locutor de La Voz, quedó impactado con Elvis y tenía su música.

“La Voz de América recién había comprado una grabadora muy moderna y Fabio nos pidió el favor, siendo nosotros boleristas, de ayudarle a grabar ‘Treat Me Nice’, de Elvis. Escuchamos la canción un par de veces y le agarramos el tono y ritmo. Se grabó la canción. Fuimos nosotros, junto con Fabio, los primeros que grabamos una canción de rock, siendo ticos todos los que grabamos”, recordó Lalo Rojas.

“Por supuesto que esa primera vez no había batería, no había piano, no había guitarra eléctrica. Nos fuimos con tres guitarras e improvisamos una pequeña percusión y el sonido del platillo se improvisó con un par de chapas de botellas de gaseosas. Así se grabó esa primera canción y así se grabó la segunda canción que también fue de Elvis, ‘Hound Dog’ (Perro de caza). Siguió ‘Don’t be cruel’ (No seas cruel), igual, de Elvis”, agregó.

Don Lalo Rojas logró demasiado éxito con los tríos, fue integrante del trío Los Millonarios el cual recorrió casi todo América. (Alonso Tenorio)

Conciertos

Muerto de risa, Lalo Rojas nos confiesa algo. “Las tres canciones se grabaron en inglés y nosotros ni sabíamos inglés. Algo picaba Fabio, pero muy poquito. Siendo realista, tengo que confesarle que me alegra mucho haber sido integrante del primer grupo de rock de la historia de Costa Rica, sin embargo, me da poco orgullo, porque lo hacíamos muy mal, sabíamos muy poco”, reconoce.

La locura por Los Perros Calientes fue enorme, tanto así que tuvieron que montar presentaciones. Lalo recuerda que hubo conciertos en cines de San José, como el Center City (ya no existe). Ojo, fueron conciertos solo de música rock.

“Le voy a contar algo, aquí en el país, en 1958, muy pocas personas tenían guitarra eléctrica, porque eran carísimas. Nosotros al ser un grupo de boleros, jamás necesitamos una, pero para los conciertos sí vimos la necesidad y Fabio, que era muy de armas tomar, se fue para la Librería Lehmann, en donde tenían una en venta y logró que nos la alquilaran en cinco colones el concierto, eso sí, a la mañana siguiente había que irla a dejar bien tempranito. Así fueron los primeros conciertos de rock del país, con guitarra eléctrica alquilada”.

Gerardo "Lalo" Rojas nos cuenta la historia del primer grupo de rock de Costa Rica, Los Perros Calientes

¿Estará mintiendo Lalo Rojas? ¿En verdad fueron Los Perros Calientes el primer grupo de rock nacional?

Como dice el refrán, los papelitos hablan. Resulta que nos encontramos una nota publicada en el periódico La Nación del domingo 16 de noviembre de 1958, titulada: “Formado conjunto de rock’n roll”.

Una guitarra eléctrica ahora la puede conseguir facilito, pero en 1958 tuvieron que alquilarla a 5 colones por concierto. (Alonso Tenorio)

“El conjunto viene desde hace tres meses ensayando, permaneciendo en el anonimato hasta hace algún tiempo en que se presentaron por primera vez en el cine Isabel, de la ciudad de Heredia. Su debut fue un gran éxito y luego han hecho presentaciones en el cine Daysi, de Paso Ancho. Escogieron por nombre ‘Perros Calientes’”, dice la publicación.

La nota de La Nación confirma que sus integrantes fueron: Gerardo Rojas, guitarrista; Ricardo Blanco, guitarrista; Ricardo Muñoz, acordeonista; Antonio Fernández, encargado de la tumbadora; José Barquero, encargado de la batería; los hermanos Carlos, José Luis y Rodolfo Sagot, quienes fueron el coro rítmico y el cantante, Fabio Garnier.

¿Qué pasó con Los Perros Calientes?

“Duramos como un año. Todo fue muy rápido. El país recién comenzaba en el rock y los músicos éramos boleristas y de tríos, que era lo que más gustaba. Fue una época lindísima, porque pudimos ver, sentir y disfrutar lo que se siente ser una estrella de rock”.