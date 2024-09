Diputada confirma con pruebas el gran daño que el gobierno le hará al país: “Debería darles vergüenza”

Paulina Ramírez encontró en el presupuesto del próximo año algo que preocupa mucho. (Rafael Pacheco)

La diputada liberacionista, Paulina Ramírez, le mandó un mensaje fuerte y claro al gobierno sobre un tema que tiene a muchos preocupados.

Ella es la presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y ya inició el análisis del Presupuesto Ordinario del 2025, el cual fue presentado el viernes pasado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

En una primera valoración, la diputada detectó algo que le paró el pelo: los recursos para la educación (preescolar, primaria y secundaria) disminuyen en ¢18.001 millones para el 2025, si se compara con el presupuesto autorizado a agosto de 2024.

“Nos vienen a confirmar que la educación no es una prioridad para el Ejecutivo, no les interesa que los y las estudiantes dejen de recibir clases en condiciones precarias. Esos recursos de menos se le están quitando a escuelas y colegios”, reaccionó la congresista ante los datos reales.

La diputada califica al gobierno como irresponsable. (Asamblea Legislativa)

Pese a que el viernes durante la presentación del presupuesto, Hacienda informó que una de las prioridades de este plan de gastos era la educación y que se estaban destinando ¢22.060 millones adicionales, los datos obtenidos de esa misma institución revelan que mientras que el presupuesto autorizado a agosto de 2024 es de ¢2.598.415.679.437 el del 2025 será de ¢2.580.414.000.000, es decir, hay una disminución de -0,7 % equivalentes a ¢18.001.679.437.

“Debería darles vergüenza, ir a escuelas que trabajan en galerones porque ellos mismos no les solucionan el problema a esos miles de estudiantes que trabajan en condiciones precarias. Si realmente estuvieran interesados en mejorarles las condiciones este presupuesto para educación aumentaría y no disminuiría, si realmente quisieran que nuestros estudiantes estén mejor ya tendrían una Ruta de la Educación pero todavía no la hay”, cuestionó Ramírez.

Las cifras también confirman que el Fondo Especial para la Educación (FEES) no aumenta ni cinco colones en relación con el 2024.

En cuanto al FEES, le corresponderá ahora a la Comisión de Hacendarios hacer lo que no quiso hacer el Poder Ejecutivo y ver de dónde se puede pellizcar plata para destinarla a educación. Para ello se harán sesiones extraordinarias el viernes 13, miércoles 18 y viernes 20 de setiembre.

Los recursos para educación siguen en caída libre durante este gobierno al pasar de 6.6 % del Producto Interno Bruto en 2022 al 4.9 % para el próximo año. Los recortes más importantes se dan infraestructura educativa, tecnología y la enseñanza de preescolar, primaria y secundaria, según detalló Ramírez.