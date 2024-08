Diputada dejó al presidente del AyA, Juan Manuel Quesada, como el palo de la lora

La diputada Sofía Guillén dejó al presidente del AyA, Juan Manuel Quesada, como se dice popularmente, como el palo de la lora por la regañada que le pegó.

El jerarca del AyA llegó a comparecer a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, y entre los temas tratados estuvo el crédito que la institución habría dejado perder, el cual pretendía solucionar los problemas de agua que sufren los vecinos de la Gran Área Metropolitana.

Juan Manuel Santos se fue de la Asamblea Legislativa todo regañado. (Alonso Tenorio)

Se trata de un préstamo de $400 millones (unos ¢208.400.000.000) que buscaba asegurar agua a unas 650.000 personas en 15 cantones de San José, Heredia y Cartago.

Ante los cuestionamientos de la diputada, Quesada dijo que “gracias a Dios” el préstamo no se concretó porque ahora podrán conseguir otro crédito con mejores condiciones.

LEA MÁS: Diputado Ariel Robles le tiró al presidente Rodrigo Chaves una gran pedrada

El jerarca dijo que, inicialmente, se tenía prevista una inversión de $80 millones (unos ¢41.680.000.000), pero ahora hay estudios de factibilidad recientes que indican que la obra costaría $650 millones.

El préstamo iba a ser con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero en noviembre de 2022, AyA informó que no utilizaría el crédito ya autorizado.

La diputada Sofía Guillén criticó el que AyA dejara perder el crédito. (Rafael Pacheco)

“El BCIE dijo que una vez que haya terminado, está en mayor anuencia de someter a análisis un nuevo crédito, con proceso más expedito y eficiente, y posibilidad de ser cofinanciado con recursos de Corea del Sur, (con) mejores tasas de interés”, afirmó el jerarca de acueductos.

LEA MÁS: ¿Qué puede hacer si le rebajaron sin razón dinero de su cuenta del BCR?

Diputada se puso como agua pa’ chocolate

Esa respuesta de Quesada molestó a varios diputados porque pareciera no tener presente la urgencia de resolver los problemas que todos los días les complica la vida a miles de personas.

Sofía Guillén le dijo al jerarca que no sabía con qué cara iba a ver a los vecinos de lugares como Hatillos, Desamparados, Alajuelita y Goicoechea, quienes se quedan sin servicio de agua potable por varias horas al día, durante la estación seca.

“No meta a Dios en esto, no me diga que gracias a Dios se perdió el crédito que le iba a dar agua a 700.000 personas, Dios no tiene nada que ver en esto, ustedes dejaron perder ese crédito”, fustigó la frenteamplista.

Sofía Guillén criticó fuertemente a Juan Manuel Quesada

“No me diga que ahora hay una novedad y que hay que esperar un tiempo más donde va a haber un nuevo crédito con nueva tazas, porque usted lo que debería acordarse es de la gente de Hatillo, de Alajuelita, de Desamparados de Moravia, de Goicoechea, que tienen que pasar más años con cortes de agua porque ustedes, incompetentemente, decidieron dejar perder un crédito”, dijo Guillén.