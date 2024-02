Diputada explota contra presidenta de la Caja, Marta Esquivel, y la demandará por esta razón

La diputada Sofía Guillén, del Partido Frente Amplio, explotó contra la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, y asegura que la va a demandar porque considera que les ha mentido.

Esto luego de que en una comparecencia en la Asamblea Legislativa, Esquivel dijera, bajo juramento, que el tema de la plata de más que le estuvieron pagando no se había visto en las reuniones de Junta Directiva de la Caja porque el vicepresidente de dicha junta había pedido que el tema se declarara como confidencial, cuando en realidad todo parece indicar que fue ella quien lo pidió así.

Marta Esquivel deberá volver a la Asamblea para hablar de nuevo sobre su salario y otros temas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Yo no sé por qué cuesta tanto con la presidenta de la Caja, me da muy mala espina, realmente, no quiere devolver la plata (que le pagaron de más), esa es la impresión que tengo. Hace rato que doña Marta tendría que haber renunciado o sino el presidente de la República, que es quien la nombra, tendría que haberla destituido.

“Esta señora no quiere devolver su salario, primero no quería hacerle caso a la Contraloría, la Contraloría le preguntó al Mideplan y el Mideplan dijo que sí, ahora lo mete en la agenda confidencial de la Junta Directiva de la Caja, no está viéndose en sesiones, no sabe cuánto es lo que tiene que devolver, por mucho menos han destituido a otros presidentes de la Caja”, aseguró Guillén.

“Voy a presentar una demanda formal contra ella porque es que me ha dicho que su salario no se ha visto en Junta Directiva porque no está en la agenda pública, le he preguntado: ‘¿Por qué usted lo pidió como confidencial?, ¿por qué no quiere que la gente lo vea?’, y ella dijo que había pedido que fuera pública y que había sido el vicepresidente de la Junta el que había pedido que fuera confidencial, pero yo tengo el correo donde prueba, con instrucción de su secretaria que es Beatriz, que dice que con instrucción de Marta Esquivel, que se vea ese orden del día donde se incluye la confidencialidad del tema, está mintiendo, ella dijo que no incluyó eso como confidencial, pero sí fue ella”, agregó la legisladora.

La diputada Sofía Guillén demandará a Marta Esquivel porque considera que ha mentido. Foto: Asamblea Legislativa.

No sabía nada

En esa misma comparecencia, la cuál se llevó a cabo el jueves anterior, Esquivel dijo que ella no había recibido ninguna notificación sobre el sobresueldo que estuvo recibiendo y por eso no había devuelto la plata, dijo que solo sabía lo que había sido publicado en la prensa.

El diputado Ariel Robles, también del Frente Amplio, le consultó a Esquivel si ya ella había pedido al departamento de Recursos Humanos que le indicaran el monto que debía devolver y ella contestó que no, por lo que Robles dijo que esa era la prueba de que ella no estaba interesada en devolver la plata que le han pagado de más.

Esquivel dijo en varias ocasiones que no sabía cuánto era realmente el monto que debía devolver, pero la diputada Guillén dijo que todo era cuestión de meterse a la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, ver cuál es el tope de los salarios de los altos funcionarios y hacer la resta con el salario bruto, nada del otro mundo.

Marta Esquivel ha tenido que llegar varias veces a la Asamblea Legislativa a responder por el tema de su salario. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

La Contraloría alertó a la Junta Directiva de la CCSS que su presidenta recibe un salario de ¢7,1 millones mensuales de forma ilegal.

Este monto fue fijado irregularmente desde que asumió el cargo en setiembre de 2022, para cuando la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas tenía casi cuatro años de regir. Esa normativa establece que el salario total de los servidores públicos no puede superar los ¢5.565.000 mensuales, o el equivalente a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos.