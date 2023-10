Diputada Gloria Navas le responde sin pelos en la lengua al Gobierno sobre proyectos de seguridad

La diputada Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, respondió de forma directa a funcionarios del Gobierno, entre ellos el presidente Rodrigo Chaves, que aseguran que los legisladores no se preocupan por la seguridad del país.

Navas participó este lunes en una reunión con los jefes de fracción para hablar sobre temas de seguridad y al salir contó a La Teja que acordaron adelantar los segundos debates de los cuatro proyectos de seguridad que aprobaron en primer debate el jueves anterior, para así agilizar esos temas.

Gloria Navas dice que la actitud del Gobierno es muy irresponsable. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

El primero pretende que el OIJ pueda agilizar el tiempo que se tarda en hacer los levantamientos de cadáveres; el segundo tiene como fin que las placas de los vehículos del OIJ no aparezcan en el registro público. El tercero pretende modificar la ley aprobada para combatir las llamadas por estafas desde las cárceles y el cuarto tiene como fin exonerar al OIJ del pago del IVA en sus compras de recursos.

Al consultarle a Navas sobre los cinco proyecto de ley que propuso el Poder Ejecutivo y que el presidente Chaves asegura que son la solución para la crisis de inseguridad, ella dijo que no se pueden aprobar así como así.

“La ley que implica reforma a la Dirección General de Adaptación Social, que es el tema de rehabilitación, resocialización etc, eso es más apto para el Poder Ejecutivo, eso no tiene que ver realmente con la persecución policial, ni con sanciones de pena, eso es un tema más propio de la administración del Gobierno.

“Una reforma a la ley de Adaptación Social que ha estado vigente durante muchos años, hay que verla con mucho cuidado. Es importante entender que cuando se reforman las leyes siempre se aplica el principio de ley más favorables”, dijo Navas.

Rodrigo Chaves asegura que los cinco proyecto de ley propuestos por el Gobierno son la solución a la inseguridad. Foto: Cortesía.

Eso quiere decir que si se llegan a agravar penas, los casos que se están tramitando actualmente en los Tribunales se juzgarían con las leyes anteriores, serían los que se den hasta después de la aprobación de la ley los que se juzguen con las nuevas penas. El Poder Ejecutivo dice que estas soluciones serían inmediatas, pero no son tan así, aclara la dipu de Nueva República.

Temas muy delicados

La legisladora dijo que también se propone una modificación a la Ley de Armas y Explosivos.

“Eso lo estamos consultando con expertos porque no es así no más que se reforma una ley de armas, está también el tema de que se venden los insumos sin mayor control, es un asunto muy delicado, entonces no es de un día para otro, ni resuelve inmediatamente el tema de la inseguridad que es el planteamiento del Poder Ejecutivo, que no es claro y que confunde a la gente”, dijo Navas.

La Asamblea Legislativa tiene bajo la lupa varios proyectos de ley en materia de seguridad. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Hay un proyecto también para quitar beneficios (carcelarios) y eso representa un choque constitucional, no es cuestión de que yo meta un artículo por aquí y después se vaya a desarmar todo el sistema, con eso tenemos que trabajar de manera responsable”, agregó la legisladora.

Otro tema en el que hay que tener mucho cuidado, según dijo, es en modificar la Ley Penal Juvenil, otra de las iniciativas del Ejecutivo.

“Usted entrevista a los jueces de la materia Penal Juvenil y no están de acuerdo, los menores de edad están siendo juzgados de una manera correcta y prácticamente no se les dan beneficios cuando son sentenciados, si les imponen los diez años, cumplen los diez años, y la filosofía de la juventud es diferente, porque participan en unos hechos que más bien al que hay que sancionar es a quien los contrata, no al menor de edad, él necesita un tratamiento especial, subir una pena no va a resolver el tema de la inseguridad”, aseguró la diputada.

Gran irresponsabilidad

Navas dijo que ella ve como una irresponsabilidad las afirmación del Gobierno de que los diputados no están contribuyendo en temas de seguridad y también los ataques al Poder Judicial y la Fiscalía.

“El Poder Ejecutivo es irresponsable al decir que en la Asamblea Legislativa trabamos el tema de la seguridad, es engañoso, me parece que esos temas, tratados de esa manera, son un peligro para la democracia. El pedirle que rinda cuentas al Ministerio Pública es otro ejemplo, desde cuándo el Ministerio Público tiene que rendirle cuentas al Poder Ejecutivo, pero engañan a la gente, por eso las personas tienen que espabilarse en ese sentido”, añadió.

Navas también calificó como una falsedad las afirmaciones de que hay jueces que ponen penas a discrecionalidad, cuando la ley es clara en los rangos de penas para cada delito.

El diputado Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, dijo que en la reunión se acordó que cada fracción legislativa presente lo antes posible cinco proyectos en materia de seguridad para que estos sean analizados por asesores y los encargados servicios técnicos del Congreso y así garantizar que estén en regla y sean constitucionales. La lista depurada de las iniciativas, serán discutidas con el Poder Judicial en una reunión que se dará el próximo lunes.