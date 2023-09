Rodrigo Chaves salió embarradísimo en reclamos de los diputados a la ministra de educación

La ministra de Educación Anna Katharina Müller Castro, pasó un rato incómodo este martes cuando llegó a comparecer a la Asamblea Legislativa porque varios diputados le reclamaron, que, según su criterio, ella no ha hecho lo suficiente por la educación del país, la cual está en crisis.

Uno de los momentos menos agradables para la jerarca fue cuando la diputada liberacionista Dinorah Barquero la mandó a darle clases al presidente Rodrigo Chaves.

Ana Katharina Müller llegó a comparecer ante los diputados. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

“Quisiera hacerle un llamado de atención a cómo debe funcionar el Ministerio de Educación en algo que es esencia de este país y es la búsqueda del diálogo, de la paz y de la congruencia y abandonar posiciones machistas, groseras, acosadoras y violentas.

“Yo creo señora ministra que uno de los primeros pasos que debe darse en el ministerio, teniendo nosotros en Zapote una persona que reúne todas esas características, es enseñarle a los estudiantes de primaria y secundaria cómo debe comportarse un caballero y cómo debe ser un líder para señalar el camino de paz y de diálogo y dejar de lado las posiciones violentas, agresivas y machistas. Me parece que esto debe usted conversarlo con el señor presidente para buscar ese camino que siempre nos ha identificado.

Por su parte la legisladora Rosaura Méndez, también del PLN, le dijo a Müller que si le hicieran un examen de su gestión lo perdería y le pidió que deje de vender humo y que más bien se enfoque en trabajar.

Entre los reclamos a la jerarca de Educación estuvieron también las pruebas estandarizadas que han sido una pesadilla para los estudiantes.

Los legisladores le dijeron a la ministra de Educación que su labor no ha sido eficiente. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

La diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, criticó el proceso de los pruebas y también aseguró que la labor de la ministra ha sido terrible.

“Es muy fácil decir a cualquier diputación que está mintiendo cuando usted sistemáticamente oculta los documentos, no los entrega, no los permite criticar ni cuestionar, aquí mismo usted ha dicho que no hay nada más grave que cuestionar y debo de decirle que esas es una de las bases de la educación, aprender a cuestionar.

“Sistemáticamente no ha habido un Ministerio de Educación más opaco que el de este Gobierno, una cero transparencia, pero no solamente en los chorizos que sí los hubo en otros gobiernos, sino también una opacidad respecto de la metodología de la didáctica, de los criterios técnicos, entonces decirle que sí fácil suponer que los demás tenemos mala información”, aseguró Alfaro.

La diputada Kattia Rivera, también liberacionista, fue dura en las críticas que hizo a la ministra y al final de su tiempo le dijo que la camiseta le había quedado grande y que lo mejor para la educación del país era que renunciara.

En su defensa, la ministra dijo que cuando ella llegó al cargo había mucho desorden y que le ha tenido que poner bonito para resolver problemas importantes.

Los legisladores aseguraron estar preocupados por el deteriorado estado de la educación. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Entre los inconvenientes señaló que se encontró con una infraestructura abandonada; 1004 centros educativos con orden sanitaria, 89 con orden de desalojo.

También dice que había terribles problemas de conexión de Internet y que el MEP ha trabajado mucho en ese tema, asegura que en los últimos ocho meses ha mejorado la calidad de este servicio en 1.340 centros educativos.

Ella reconoce que hay un apagón educativo y que los niños no están aprendiendo a leer a la edad que les corresponde, hay un importante atraso que hay que atacar y resolver y sostiene que están trabajando fuerte en resolver ese tema.