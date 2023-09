Pilar Cisneros explotó contra una compañera y los demás diputados se le fueron encima

La diputada oficialista Pilar Cisneros explotó en el Plenario Legislativo contra su compañera de fracción Luz Mary Alpízar luego de que se aprobara el resello del proyecto de ley que pretender sacar al país de la lista gris de la Unión Europea.

Cisneros le gritó en frente de todos los diputados “traidora, traidora” porque el voto de Luz Mary fue el 38, es decir, el que faltaba para que se lograra aprobar el resello.

Pilar Cisneros le gritó a Luz Mary Alpízar que era una traidora. Foto: Asamblea Legislativa.

Después de eso la legisladora Ada Acuña le siguió los pasos a Pilar y también trató a Alpízar de traidora.

Eso hizo que los demás legisladores se molestaran muchísimo y se le fueran encima a Pilar Cisneros, hasta le pidieron a Rodrigo Arias, presidente del Congreso, que le llamara la atención a Cisneros por faltarle al respeto a Alpízar, debido a eso Arias llamó a la jefa de fracción oficialista para hablar con ella aparte al finalizar la sesión legislativa.

Al consultarle a Cisneros por qué llamó traidora a su compañera, no disimuló el enojo que aún sentía contra ella.

“La diputada Alpízar nunca dijo nada, votó consistentemente con su fracción y con su Gobierno como debía de ser y a última hora, en el momento de la verdad, traiciona a su fracción, a su Gobierno y a su presidente y votó en contra, eso es traición porque si ella desde el principio hubiera tenido una posición contrario no hay ningún problema, nosotros la respetamos, cada diputado de la República puede votar como quiera, pero sin traición”, dijo Cisneros.

Pilar Cisneros reitera el insulto que le dijo a su compañera Luz Mary Alpízar

No es la primera vez

Debido al ataque a Luz Mary hasta le ofrecieron que se cambiara de curul, pero ella dijo que prefería quedarse donde estaba y que enfrentaría cualquier ataque.

“En la vida he aprendido que uno no huye en los momento duros ni se dobla ante las dificultades, así es que me quedo en esta curul.

“Yo puedo decir hoy, con la frente en alto, al pueblo de Costa Rica, que yo voté todas las votaciones a favor y en la línea que tenía el Gobierno para este tema de la lista gris, pero hay momentos en los que hay que tomar decisiones... ya estamos contra tiempo de sacar a Costa Rica de una lista que vergonzosamente pudimos haberla sacado antes, porque dejar las cosas para el último día no es”.

Alpízar, quien es presidenta del Partido Progreso Social Democrático, dijo que esta no es la primera vez que sufre maltratos en su propia fracción y que le duele que los demás legisladores se queden callados ante las malacrianzas de Cisneros, quien es la que lidera los ataques.

Luz Mary Alpízar dice que se siente en paz por su votación

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, también le tiró durísimo a Alpízar.

“Lo que hizo Luz Mary Alpízar es una traición que yo repudio, me avergüenza, eso es ser Judas. Es parecido, guardando las distancias, a lo que hizo Judas por 30 monedas de plata. Es excompañera mía de batallas, y no es la primera vez que traiciona los ideales del pueblo de Costa Rica.

“Me deja muchísimo que desear, la traición es uno de los pecados más grandes, hoy se quitó la mascara ante el pueblo de Costa Rica, que Dios la perdone”, dijo el mandatario.

Varios diputados pidieron la palabra para pedir que se tomaran acciones contra Pilar Cisneros por la falta de respeto contra su compañera.

“No puede ser que la diputada Cisneros venga aquí y le grite a la diputada Luz Mary ‘traidora, traidora’ porque ejerce su derecho al voto, como tiene derecho a hacerlo y es para lo que la eligieron los costarricenses”, dijo la diputada liberacionista Dinorah Barquero.

Dinorah Barquero fue una de las legisladoras que defendió a Luz Mary Alpízar

“No se puede permitir que esa (...) ingrese al recinto del primer poder de la República y que venga a gritos insultar una compañera... es hora de que aquí se llame al orden y al respeto de las diputadas a las demás diputadas”, agregó la verdiblanca.

Gloria Navas, diputada de Nueva República y vicepresidenta del Plenario, también alzó la voz contra Cisneros.

“¿Con qué cara vamos a ver el país porque pasamos un resello y le pusimos un estate quieto al Poder Ejecutivo con los instrumentos y las armas que la democracia permite? Eso tiene que terminar en esta Asamblea Legislativa, no resisto ese idioma, no resisto las amenazas, no resisto los insultos para una compañera cuando le dicen una y otra vez que es una traidora”, manifestó Navas.