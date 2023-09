“Traición” de última hora le pegó durísimo al presidente Rodrigo Chaves

Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros dijeron que Luz Mary Alpízar es una traidora. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, recibió un golpe durísimo este martes.

Los diputados resellaron un proyecto de ley que él vetó parcialmente, y con eso la iniciativa pasó a ser una Ley de la República a la fuerza.

Pero lo que más le duele a Chaves es que el voto que permitió el resello fue el de la diputada Luz Mary Alpízar, que es oficialista, por lo que dijo que era una traición.

“Lo que hizo Luz Mary Alpízar es una traición que yo repudio, me avergüenza, eso es ser Judas. Es parecido, guardando las distancias, a lo que hizo Judas por 30 monedas de plata. Es excompañera mía de batallas, y no es la primera vez que traiciona los ideales del pueblo de Costa Rica.

Rodrigo Arias habló con Pilar Cisneros después de que ella atacara a Luz Mary Alpízar. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío SandÍ Z.)

“Me deja muchísimo que desear, la traición es uno de los pecados más grandes, hoy se quitó la mascara ante el pueblo de Costa Rica, que Dios la perdone”, dijo el mandatario.

La jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, también explotó en el Plenario Legislativo contra Alpízar y le gritó en frente de todos los demás diputados “traidora, traidora”.

Al consultarle a Cisneros por qué llamó traidora a su compañera, no disimuló el enojo que aún sentía contra ella.

“La diputada Alpízar nunca dijo nada, votó consistentemente con su fracción y con su Gobierno como debía de ser y a última hora, en el momento de la verdad, traiciona a su fracción, a su Gobierno y a su presidente y votó en contra, eso es traición porque si ella desde el principio hubiera tenido una posición contrario no hay ningún problema, nosotros la respetamos, cada diputado de la República puede votar como quiera, pero sin traición”, dijo Cisneros.

Rodrigo Chaves dice que los diputados que aprobaron el resello con unos cínicos. Foto: Archivo.

Con la frente en alto

Debido al ataque a Luz Mary hasta le ofrecieron que se cambiara de curul, pero ella dijo que prefería quedarse donde estaba y que enfrentaría cualquier ataque.

“En la vida he aprendido que uno no huye en los momento duros ni se dobla ante las dificultades, así es que me quedo en esta curul.

“Yo puedo decir hoy, con la frente en alto, al pueblo de Costa Rica, que yo voté todas las votaciones a favor y en la línea que tenía el Gobierno para este tema de la lista gris, pero hay momentos en los que hay que tomar decisiones... ya estamos contra tiempo de sacar a Costa Rica de una lista que vergonzosamente pudimos haberla sacado antes, porque dejar las cosas para el último día no es”.

Alpízar, quien es presidenta del Partido Progreso Social Democrático, dijo que esta no es la primera vez que sufre maltratos en su propia fracción y que le duele que los demás legisladores se queden callados ante las malacrianzas de Cisneros, quien es la que lidera los ataques.

Luz Mary Alpízar dice que ella se siente satisfecha con su trabajo. Foto: Asamblea Legislativa. (Lilly Arce)

Resellos poco comunes

Los vetos no son nada comunes en Costa Rica y los resellos mucho menos, ya que para que los diputados le pasen por encima al presidente y aprueben una ley que él frenó se requieren 38 de los 57 votos en el Plenario Legislativo, sin embargo, el mandatario Rodrigo Chaves ya lleva cuatro resellos.

En esta ocasión el resello fue para la aprobación del proyecto de ley que sacaría a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea. La votación fue de 38 votos a favor y 15 en contra, es decir, el proyecto pasó el resello con los pelos en el alambre.

¿Cómo afecta estar en la lista gris?

El proyecto de ley que se reselló se hizo necesario porque el país ingresó, el pasado 14 de febrero, a la lista de países y territorios no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), es decir, la lista gris o negra.

La decisión de la UE se dio debido a que el Ministerio de Hacienda decide con discreción cuáles empresas con operaciones en el país y que además hacen negocios fuera de las fronteras, deben pagar impuestos por esas platas que hacen con recursos ticos en otros países.

Pilar Cisneros reitera el insulto que le dijo a su compañera Luz Mary Alpízar

Que el nombre de Costa Rica esté en esa lista afecta bastante porque le resta confianza y eso hace que naciones europeas, que podrían invertir en el país, prefieran no hacerlo.

En un intento por resolver ese tema, los diputados propusieron un proyecto de ley para corregir eso, pero en ese texto agregaron un artículo que es el que a Rodrigo Chaves no le hace nada de gracia, porque quita la obligación que tienen esas empresas que operan en el país de pagar impuestos por las ganancias que obtienen fuera de las fronteras ticas.

Daniel Suchar, experto en temas financieros, contó que la ley que está en juego fue tomada de una uruguaya que pretendía resolver el mismo problema.

“La irritación del presidente y de los diputados oficialistas y del Frente Amplio es que hay empresas, bancos, cooperativas, operadoras de pensiones, que agarran ese dinero y lo ponen en otra jurisdicción (otro país) y ellos (Chaves y esos diputados) están pidiendo que con las ganancias que tienen en esa otra jurisdicción paguen impuestos en Costa Rica, eso se llama renta mundial, pero la mayoría de diputados no está de acuerdo con eso, por eso quitaron la renta global extraterritorial del proyecto.

Luz Mary Alpízar dice que se siente en paz por su votación

“El presidente de la República dice que eso da la oportunidad de que la gente pueda hacer inversiones en otro país y dejar la plata afuera y no pagar impuestos, pero no es así porque las empresas cuando hacen ese tipo de inversiones, si declaran esas ganancias en sus estados de resultados, queda evidenciado en los procesos de auditoría interna y externa”, manifestó.

Rodrigo Chaves dijo que los 38 diputados que votaron el resello son unos cínicos y que la acción era vergonzosa y antipatriótica. También dijo que esos legisladores perdieron la autoridad moral para criticar la evasión fiscal.