Diputada se cansó de callar lo que le hace Pilar Cisneros y explotó en el Plenario Legislativo

Luz Mary Alpízar dice que Pilar Cisnero le falta mucho el respeto en le Plenario Legislativo. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro Trejos para La Nac)

La diputada Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PSD), agrupación con la que llegó a la presidencia Rodrigo Chaves, se cansó de aguantar las cosas que le hace su compañera de fracción, Pilar Cisneros.

Alpízar explotó en el Plenario Legislativo mientras daba un discurso sobre la violencia política hacia las mujeres, y según dijo, en ese preciso momento fue víctima de violencia política por parte de Cisneros.

LEA MÁS: Diputada explota contra presidenta de la Caja, Marta Esquivel, y la demandará por esta razón

Pilar Cisneros le ha dicho a Luz Mary hasta traidora en frente de sus compañeros. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Yo he disimulado por más de un año y medio las constantes reclamaciones de doña Pilar cuando yo pido la palabra, pero hoy que estoy hablando de violencia ya no puedo más... desde que yo me paro aquí a hablar de cualquier tema que le sea contrario, doña Pilar se lo dije la semana pasada aquí ‘coja el micrófono y lo que usted me dice constantemente en esta Asamblea Legislativa dígalo por micrófono para que quede grabado’, se lo he dicho muchas veces y aquí están Daniel, Waldo que lo saben, están las compañeras que están atrás, todos los que están aquí me han visto y escuchado cuando echo la silla hacia atrás y le digo: ‘doña Pilar, dígalo por micrófono’”, expresó.

LEA MÁS: Lo que alumbró el cielo tico no fue ni un meteorito ni una nave espacial... Acá le contamos qué fue

Alpízar dice que este tipo de comportamiento de Pilar Cisneros es muy frecuente, incluso dice que la criticó el día que pidió la palabra para darle el pésame al diputado liberacionista Óscar Izquierdo porque había perdido a sus papás.

Luz Mary Alpízar explotó contra Pilar Cisneros

Esta situación no es nueva en el Congreso, muchos legisladores han sido testigos de las cosas que Cisneros le ha dicho a Luz Mary, incluso el día que se votó el resello por el proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista gris, la jefa del oficialismo no disimuló y cuando Alpizar votó a favor del resello le gritó traidora varias veces en pleno Plenario.

La Teja le pidió a Cisneros una posición sobre las palabras que dio Luz Mary, pero aún no ha respondido.