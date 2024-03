Diputadas también son víctimas de machismo y ellas nos cuentan sus experiencias

En la Asamblea Legislativa hay una comisión que se encarga exclusivamente de los temas relacionados con las mujeres.

En el marco del Día de la Mujer, que se conmemoró este 8 de marzo, queremos explicarle cómo funciona esta comisión.

La presidenta de esta comisión es la diputada liberacionista Carolina Delgado, quien dice que desde antes de llegar al Congreso soñaba con dirigir este espacio tan especial. Ella nos contó cuál es el objetivo de las legisladoras que integran la Comisión de la Mujer y qué temas tratan.

Carolina Delgado (centro) es quien preside la Comisión de la Mujer. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

- ¿Qué significa para usted presidir la Comisión de la Mujer?

Es una prioridad, no solamente ahora, desde el partido político lideré mujeres por tres periodos. Dentro de mis objetivos para ser diputada estaban presidir la Comisión de la Mujer y empujar proyectos que vinieran a beneficiar.

- ¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen las mujeres en Costa Rica?

Uno es el poco acceso a actividades económicas, a pesar de que estudiamos más que los hombres, realmente tenemos menos acceso a contar con un trabajo o a los emprendimientos.

Eso hace que también se limiten otro tipo de actividades, hasta la política. Vemos que incluso en un mismo trabajo no es igual el salario para hombres y mujeres, tenemos gente que realiza la misma actividad, pero las mujeres reciben en promedio 30% menos que lo que recibe el hombre, esa desigualdad tiende a generar huecos de desarrollo y de calidad de vida.

Este viernes cientos de mujeres marcharon en San José para defender sus derechos. Foto: Cortesía.

- ¿Ha sido víctima de machismo en la Asamblea Legislativa?

Esta es mi segunda vez como diputada y aunque sí he notado cambios importantes en ese sentido, todavía hay mucho trabajo por hacer.

Cuando estuvimos con la discusión del proyecto de seguridad de las intervenciones telefónicas, yo venía saliendo una operación muy fuerte. El segundo día después de volver de la incapacidad, luego de estar cinco horas hablando sobre las nociones, se acercó alguien de otra fracción y me preguntó si necesitaba tomar café o descansar, sentí que en mi partido no había sororidad porque nadie se preocupó, tuvo que llegar alguien de otra fracción.

En esa oportunidad también me dijeron que por no ser abogada no debía opinar al respecto y hasta fui víctima de violencia política por parte del fiscal general que se dejó decir que seguramente yo estaba ligada (a grupos de delincuentes).

En la Comisión de la Mujer se trabajan proyectos de ley para mejorar la calidad de vida de las ticas. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

- ¿Cuáles son las prioridades de la Comisión de la Mujer?

Tenemos varios proyectos de ley, uno es sobre la mora judicial que pretende hacer los procesos judiciales más ágiles para que haya justicia pronta y cumplida. También el tema de inclusión financiera para que las mujeres tengan más oportunidades de acceder a créditos, por ejemplo.

Creo que deberíamos analizar también todas las reformas electorales sobre aprendizaje que nos dejaron las elecciones municipales, porque vimos que ‘hecha la ley, hecha la trampa’, hay muchas cosas por afinar en ese tema.

Proyectos valiosos

La diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, también está en esa comisión y recuerda varios de los proyectos de ley que se han dictaminado ahí.

Mencionó un proyecto de Ley Contra la Discriminación Remunerativa, es decir, para que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. También el de Menstruación y Justicia para que los productos de higiene personal pagaran menos impuestos.

Las legisladoras reconocen que falta mucho por hacer en materia de igualdad. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

“Hemos avanzado en varios proyectos sobre la paridad tanto en instituciones públicas como privadas, también luchamos para eliminar la violencia política contra las mujeres. También presentamos un proyecto para que las mujeres que sufren violencia y están en un proceso de medidas de protección, puedan acceder a un bono de la vivienda, además, estamos prontas a dictaminar un proyecto sobre el protocolo de las 72 horas, en casos de ataques sexuales”, dijo Alfaro.

La diputada sabe bien que todavía falta mucho por hacer para erradicar el machismo, porque ella lo ha sufrido en múltiples ocasiones.

“Desde que era niña sufrí machismo, desde la forma en la que usaba el uniforme, en mi generación hacer deporte era mal visto, en la política muchas veces se invisibilizan nuestros aportes. También vivimos el machismo en la Asamblea Legislativa por medio de la burla, de la broma pasada de tono, cuando menosprecian nuestros proyectos”.

La legisladora oficialista Luz Mary Alpízar, quien también integra la comisión, ha sentido el machismo de primera mano. Ella señala que cuando una mujer debe exponer un tema no se le da la misma importancia que a un hombre, se le interrumpe y se le da menos tiempo; además, no siempre se reconocen sus ideas.

Alpízar dice que recientemente propuso hacer una mesa de trabajo para hablar del tema de inseguridad que sufren las mujeres, ya que se vuelven vulnerables en medio de la ola de violencia que vive el país.

En esa misma línea, la diputada Olga Morera, de Nueva República, otra de las integrantes de la Comisión, dice que tiene dos grandes retos en este espacio: mejorar la legislación y crear una nueva en materia de seguridad con el objetivo de que todas las mujeres de este país se sientan en un ambiente seguro”.

Morera señaló, además, que es urgente ayudar a que las mujeres tengan mayor inclusión financiera para que puedan desarrollarse y así mejorar su calidad de vida.