Diputado cuenta por qué invitó a almorzar a Piero Calandrelli

Alberto Vargas, más conocido como Piero Calandrelli, contó este miércoles en su comparecencia ante los diputados que ya había estado en ese edificio porque una vez almorzó con el legislador Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Cuando los diputados le preguntaron el motivo de la visita, él dijo que solo se trató de un almuerzo entre amigos.

San José, Costa Rica. Plenario. Asamblea Legislativa. Diputados en el plenario de la Asamblea. Leslye Bojorges, Unidad, PUSC. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

“Efectivamente, yo invité al señor Piero Calandrelli a mi despacho a almorzar, porque después de muchos comentarios positivos que hacía en mis redes sociales, yo quería conocer al ser humano que existía detrás de la persona Piero Calandrelli”, dijo el diputado Bojorges.

“En ese almuerzo él me preguntó sobre mi labor legislativa y yo lo que básicamente hice fue hacerle preguntas de quién es Piero Calandrelli o el ser humano que existe detrás del personaje. Aclaro que nunca le he pagado un colón para que haga un comentario positivo mío en redes sociales, ni nunca le he pagado un colón para que hable en contra de nadie, este fue el último contacto que he tenido personalmente con don Piero Calandrelli”, agregó el político.

Vargas dijo que en otra ocasión fue al Congreso a almorzar con otros seis legisladores, pero no reveló los nombres porque dijo que no tenía la autorización para hacerlo.