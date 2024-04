Diputado Gilbert Jiménez no teme en anunciar que quiere dejarse algo que pertenece a Rodrigo Arias

Gilbert Jiménez sueña con sentarse en la silla presidencial de la Asamblea Legislativa. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

El diputado desamparadeño, Gilbert Jiménez, sorprendió hace unas semanas al anunciar que quería ser presidente de la Asamblea Legislativa.

Sus compañeros de fracción no le dieron pelota con el tema, de hecho, eligieron a Rodrigo Arias, actual presidente legislativo, para que luche otra vez por el puesto.

Pese a la negativa de su fracción, Gilbert no abandona las esperanzas y nos contó lo que piensa de todo lo que está viviendo al respecto.

LEA MÁS: Un ángel llegó a Obras del Espíritu Santo e hizo un impensado milagro que conmovió al padre Sergio

— ¿Desde cuándo siente el gusanito de querer ser presidente de la Asamblea Legislativa?

Cuando uno llega a un puesto de estos (una diputación) aspira a llegar a dar todo su aporte, conocimiento y experiencia. Desde el primer momento yo anhelo poder llegar a la presidencia del Congreso y poner mi granito de arena para darle a la Asamblea más vitalidad y dinamismo.

Me esperé al tercer año porque siento que ya puedo tener más opción.

Jiménez dice que el tiempo de Rodrigo Arias ya pasó. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

— ¿Lo pensó mucho para hacer sus intenciones públicas?

No, no lo pensé mucho, siento que es algo que nació como muy natural, quizá pude haber tomado más tiempo para no hablar tan rápido, pero muchas personas han venido hablando del tema y acelerándolo, y se dio.

— ¿Qué le dijeron sus compañeros de fracción cuando usted mostró sus intenciones de ser presidente del Congreso?

Bueno, creo que en la fracción hay un cariño hacia don Rodrigo Arias, ellos consideran que tiene las condiciones y cualidades y que debería dársele la oportunidad a él para que logre esta articulación, armonía y otras cosas que se necesitan en la presidencia del Congreso.

Eso es importante pero no lo es todo, personalmente mantengo mis discrepancias con respecto a este tipo de cosas. Don Rodrigo es una persona caballerosa, profesional, ha dado lo mejor de él, pero, con el mayor de los respetos, creo que uno tiene que ser consciente de la actividad que tiene la Asamblea, las diferentes gestiones... el presidente del Congreso tiene que tener una apertura total para que beneficie a todo el país.

Siento que un cambio de esta naturaleza le daría al Congreso nuevas vibras, nuevas oportunidades, mayor prestigio a la Asamblea Legislativa.

Este año la elección del directorio del Congreso parece que estará más peleada. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

— El día de la reunión de fracción en la que eligieron a Rodrigo Arias como candidato ¿se sintió decepcionado?

Pues no porque ya conozco los compañeros, conozco sus pensamientos, diay, lamentablemente sí, tengo más apoyo probablemente afuera que adentro de mi partido, pero bueno, espero que se haga conciencia, que se busque el raciocinio necesario, si don Rodrigo no llega a tener los votos entonces que los compañeros analicen y vean que tengo la oportunidad, espero que no tengamos egoísmos, ni resentimientos, espero que podamos buscar la madurez. El derecho a aspirar nos lo da la democracia.

LEA MÁS: Una Virgen de los Ángeles con el rostro de Shrek causa indignación y todo tipo de comentarios

— ¿Algún compañero le reclamó por haber dicho que si Rodrigo Arias no alcanzaba los votos necesarios usted iba a luchar por la presidencia? porque se vieron algunas caras molestas y de sorpresa.

No, ha existido un respeto total en ese campo, y espero siempre ese mismo respeto, espero que seamos recíprocos y que no exista rivalidad, esto es un derecho. Si predicamos y hablamos de la democracia y la transparencia cómo vamos a venir a decirle a un compañero: ‘no mire, usted no tiene derecho’, estaríamos siendo incongruentes con el decir y el hacer.

Gilbert Jiménez quiere luchar por la presidencia de la Asamblea Legislativa

— Sabemos que ha estado en conversaciones con Rodrigo Chaves, ¿qué le ha dicho él de sus aspiraciones para ser presidente del Congreso?

Yo había sacado una cita para hablar con él, la cita era un lunes y casualmente fue cuando se dio al conversación o discusión (en la que se eligió a Rodrigo Arias como candidato), algunos dicen que no discutimos, está bien, digamos que no discutimos, pero tuvimos una conversación amplia de cosas que se deben mejorar, cambiar, de aspectos que que deben tener claros en un proceso de negociación que debe ser mucho más abierto, más transparente.

Ese día a las 2 de la tarde tenía una reunión con don Rodrigo Chaves y doña Pilar Cisneros, ella dijo que iría conmigo porque así lo indicó el presidente, al final no se dio y yo estoy esperando que pasen unos días para ver qué pasa, si don Rodrigo (Arias) no alcanza los votos para tener la presidencia entonces podré actuar nuevamente.

— ¿Sobre qué han sido las conversaciones telefónicas que ha tenido con el presidente de la República?

Hemos tenido conversaciones lejanas, pero no profundas en este tema.

— ¿Han hablado de temas que a don Rodrigo Chaves le gustaría impulsar?

No, yo he sido respetuoso en el sentido que dije que iba a hacer una pausa para esperar a ver si don Rodrigo Arias logra tener los votos, llegará el momento en el que se defina si los tuvo o no.

Gilbert planea reunirse con el presidente de la República si Rodrigo Arias no reúne los votos necesarios. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

LEA MÁS: Asamblea Legislativa: Empezaron los pleitos entre diputados por alcanzar la presidencia

— ¿Siente que le ha faltado a don Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa?

Bueno, yo lo que quiero plantear es lo que deseo hacer, sé que tengo la energía, la vitalidad, el entusiasmo, el conocimiento, la experiencia y las condiciones, me siento en el momento para hacerlo.

Creo que la figura de don Rodrigo (Arias) tiene un peso importante, no obstante, considero que ya tuvimos suficiente con él, le dimos la oportunidad.

— ¿Le gustaría llegar a ser presidente del país?

Bueno, la gente me lo dice, un día de estos fui a un supermercado y un señor me dijo que me quería ver como presidente de la República, pero ahorita estoy en una misión aquí en la Asamblea Legislativa. Si algún día se da la oportunidad ya será en ese momento que pensaré qué queremos para Costa Rica.