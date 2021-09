Diputado Melvin Núñez por contagio de covid: “Si muero pagaré el precio, no cederé ante presiones”

El diputado Melvin Núñez informó este martes en la mañana que se contagió de covid-19 y aunque ya tiene complicaciones respiratorias, dice que está tratando la enfermedad como una gripe cualquiera.

El legislador del Partido Restauración Nacional dijo en agosto que no se iba a vacunar contra el coronavirus porque no cree en la efectividad del medicamento y este martes le confirmó a La Teja que mantiene su posición.

Melvin Núñez dice que él no confía en el Ministerio de Salud. Foto: Mayela López. Melvin Núñez dice que él no confía en el Ministerio de Salud. Foto: Mayela López. (Mayela Méndez)

“No estoy bien, todos en mi familia tenemos síntomas distintos, pero si usted me lo pregunta, no, no me voy a vacunar, este juego de palabras con una gripe que paralizó al país y mató a uno de mis compañeros (el diputado socialcristiano Rodolfo Peña), solo es por un asunto político y yo no sirvo para seguir los juegos.

“Esa vacuna no es la octava maravilla y yo soy quien decido qué pongo en mi cuerpo y qué no. He tenido acompañamiento de personas a las que sí les confío mi salud, me han recomendado antigripales, porque al Ministerio de Salud no se la confío y si me muero pagaré el precio, no voy a ceder ante presiones”, aseguró el diputado vía telefónica, a quien se le oía inhalar con mucha fuerza mientras hablaba.

Núñez sostiene que para él la pandemia se ha abordado de forma exagerada, porque para él es una enfermedad como cualquier otra.

“Se le ha dado demasiada importancia, se han puesto restricciones a todo el mundo... Yo espero salir de esto lo antes posible para volver a trabajar, que es lo que urge. De momento los síntomas que tengo son que me falta el aire y tengo tos, pero lo que he hecho es tranquilizarme, no darme mala vida”, agregó.

Urge vacunación

Los compañeros de curul de Núñez piensan diferente a él, ya que la mayoría promueve la vacunación contra el peligroso virus, que hasta el 6 de setiembre cobró 5.642 vidas en el territorio nacional.

La diputada Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional, sabe muy bien el daño que causa el coronavirus, ya que la enfermedad le arrebató a su hermano, Jorge Villegas Álvarez.

El legislador dice que no cree en la efectividad de la vacuna anticovid. Foto: José Cordero. El legislador dice que no cree en la efectividad de la vacuna anticovid. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Este martes en la mañana a ella le pusieron la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 y eso la tiene muy contenta.

“Si bien es cierto la vacuna no hace que del todo las personas no se enfermen, si ayuda a que no lleguen graves a un hospital. Personalmente un día hablé con Melvin sobre el tema y él me dijo que como pasaba viajando de Jacó a San José no había tenido tiempo de vacunarse y yo le dije que hiciera el propósito de sacar el rato, incluso le dije que hablara con el ministro de Salud, Daniel Salas, a ver si él lo podía ayudar.

“Hay que sacar de la mente esas ideas prehistóricas de que la vacuna es mala, es nuestro derecho y deber ciudadano aplicárnosla para cuidarnos y cuidar a los que tenemos cerca, así se van a evitar que otras familias lloren la pérdida de un ser querido”, aseguró Villegas.

El diputado Eduardo Cruickshank, quien además es ahora el candidato presidencial del Partido Restauración Nacional, hace también un llamado a la población a que se ponga la vacuna.

Él vivió en carne propia la preocupación de contagiarse de covid-19 y agradece a Dios que le permitiera superar esa prueba.

Es fundamental respetar siempre las medidas sanitarias. Foto: Rafael Pacheco. Es fundamental respetar siempre las medidas sanitarias. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Me contagié en los primeros días de diciembre, cuando aún no había llegado la vacuna, por dicha me fue bien, me dio una tos intensa y quedé con lentitud a la hora de hablar, pero poco a poco me fui recuperando.

“Apenas tuve la oportunidad de ir a vacunarme lo hice, ya tengo mi esquema de vacunación completo y sigo los protocolos sanitarios. Ahora que se acerca la celebración del Bicentenario de la independencia es importante que lo celebremos, pero con las armas que ya conocemos: usar siempre la mascarilla, guardar la distancia, lavarnos las manos a cada rato y no tocarnos las cara con las manos sucias”, expresó Cruickshank.

Duras consecuencias

El epidemiólogo Juan José Romero, de la Universidad Nacional, dice que aún hay muchas personas que no creen en la vacuna y eso los lleva a vivir duras consecuencias.

“Hace unos días la Caja nos dio un reporte que decía que solo 8 de cada 10 mil personas vacunadas necesitó hospitalización cuando se contagió de covid-19, eso demuestra la efectividad del medicamento

“El que una persona se vacune reduce muchísimo el riesgo de que vaya a dar grave a un hospital y por ende que muera, y eso es lo que estamos buscando en el país”, expresa Romero.