Dólar: El tipo de cambio sigue bajando, unos celebran y otros sufren, pero ¿a qué se debe?

El dólar sigue bajando y eso ha hecho que quienes tienen préstamos en esa moneda sientan un alivio en el bolsillo.

Este martes, el Banco Central muestra la venta en ¢515 y la compra en ¢509.

El dólar sigue de pique, un experto financiero explica el por qué. (Shutterstock/Shutterstock)

Sin embargo, no todos están felices, ya que quienes ganan en dólares más bien están sufriendo porque les ha bajado el salario tamaño poco.

Para entender el fenómeno de la baja en la moneda extranjera, le consultamos al experto financiero Daniel Suchar cuáles cree que son los motivos.

“Si bien es cierto a lo largo del año 2023 el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera directa ha repuntado espectacularmente y eso no lo vamos a negar, eso hace que traigan muchos dólares al mercado, pero cuando uno indaga un poco más dentro del mercado cambiario, nos hemos dado cuenta de que hay una especie de sobrante de 1.780 millones de dólares que el Banco Central los cataloga como ‘otros’, o sea, ¿de dónde vienen esos $1700 millones?

“Una de las cosas que se han barajado es que, al tener un tasa de interés muy alta en colones, hay mucha gente que ha aprovechado para traer esos capitales, que se les conoce como capitales golondrina, vienen en dólares, los cambian a colones, obviamente hay un impacto en el tipo de cambio del dólar y los colocan en certificados de depósito a plazo en colones”, explicó Suchar.

Quienes tienen préstamos en dólares están felices. Foto: Shutterstock. (Shutterstock/Shutterstock)

El experto mencionó también una teoría que se escucha bastante y está relacionada con el narcotráfico; sin embargo, él dice no que cree que eso tenga mucho que ver.

“Hay otra teoría de la que se ha hablado, más no la comparto, y es que puede ser que parte de estos dólares tienen que ver con mercados ilícitos, yo personalmente no me inclino por esa teoría porque el mercado ilícito primero, justamente es ilícito, porque no entra al sector financiero y el tipo de cambio viene de dineros totalmente comprobables, y por el otro lado, lo que menos va a haber de parte de un comerciante ilícito es que va a tener cuentas bancarias.

“Donde sí soy partícipe es por tener tasas de interés muy altas, se le ha venido avisando al Banco Central de Costa Rica desde hace unos 16 meses atrás que por favor baje las tasas de interés para evitar que estos capitales golondrinas sigan llegando el mercado de dólares en Costa Rica”, agregó el especialista.