Dos niños nos dejan claro por qué los desfiles del 11 de abril en Alajuela son punto y aparte

Durante los desfiles en conmemoración de los 167 años de la Batalla de Rivas, en Alajuela, nos encontramos a Cristopher Meléndez Navarro, un tamborcillo de 11 años de la escuela alajuelense del Invu Las Cañas, quien estaba más que feliz de participar en la celebración.

Nos contó que pasó muy emocionado desde la noche antes por ser parte de los desfiles y por eso se levantó bien tempranito y ya a las siete de la mañana estaba listo para irse al parque Juan Santamaría a pesar de que el acto cívico oficial iniciaba hasta las 8:30 de la mañana y él tocaría su tambor hasta como las 9:30 a.m.

Cristopher tiene 11 años y dos de tocar el tambor para la banda de la escuela El Invu Las Cañas. (Eduardo Vega Arguijo)

“Estoy muy alegre de participar en este evento tan importante para nuestra historia. Juan Santamaría hizo mucho por el país y al igual que yo también tocaba el tambor, eso me alegra todavía más”, comentó el estudiante.

Nos contó que tiene dos años de tocar su tambor, que ensayaron bien duro, pero que tuvieron la Semana Santa libre, por eso ya estaba deseando volver a tocarlo. Cuando le preguntamos qué le gustaría ser cuando grande, no dudó en decir que futbolista y que su jugador preferido es Cristiano Ronaldo a pesar de que él juega como defensa.

Doña Juanita Rojas acompaña a sus dos nieticos tamborcillos, Luciano Vega e Isabella Ávila. (Eduardo Vega Arguijo)

“Estamos todos en la escuela muy bien preparados para participar en este desfile, ensayamos bastante y nos aprendimos todas las canciones. Espero volver el otro año porque desfilar me encanta así como me encanta no saber qué es un ejército gracias a los que pelearon por nuestra libertad hace muchos años”, aseguró Cristopher.

Los desfiles comenzaron antes de las 10 de la mañana por las principales calles de Alajuela. (Eduardo Vega Arguijo)

Futura maestra

También en el desfile encontramos a Isabel Alvarado quien tiene 11 años y está en quinto grado en la escuela del Invu Las Cañas. Tiene dos años de tocar la lira y estaba superemocionada por participar la celebración a Juan Santamaría.

Eva Aguirre toca la lira hace dos años en la escuela El Invu Las Cañas de Alajuela. (Eduardo Vega Arguijo)

“De la emoción me levanté a las cinco de la mañana para comenzar a alistarme. Es muy lindo estar en el desfile porque así celebramos a la patria también”, comenta esta estudiante de muy buenas notas y quien cuando sea grande quiere ser maestra de kínder porque “me gusta mucho enseñarle a los chiquitos”, aseguró.

Como Cristopher e Isabel aproximadamente 1,2 millones de estudiantes conmemoraron en todo el país la Batalla de Rivas y del acto heroico de Juan Santamaría, el cual sirve para valorar nuestra la libertad, la identidad, la unidad, la empatía, el compromiso, de acuerdo al ministerio de Educación.

29 bandas hicieron en un recorrido de más de 500 metros, iniciando del Parque Juan Santamaría hasta la Fuente de la Libertad. (Eduardo Vega Arguijo)

En el acto oficial en el Parque Juan Santamaría, en Alajuela, estuvo el presidente Rodrigo Chaves, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, el alcalde de Alajuela, Humberto Soto, y unos 2.500 estudiantes.

“Nuestro héroe vive”

Cerca de 1,2 millones de estudiantes en todo el país conmemoraron la gesta heroica de Juan Santamaría en la Batalla de Rivas. (Cortesía)

Entre las actividades para rendir homenaje al héroe nacional Juan Santamaría, (conocido también como el Erizo, responsable de la quema del llamado Mesón de Guerra en Rivas, Nicaragua, el 11 de abril de 1856) se colocó una ofrenda floral frente a su monumento.

Isaac Alfaro es egresado del CTP de Purral en Guadalupe. (Eduardo Vega Arguijo)

“El 11 de abril de 1856 se disputó la que podría ser la batalla más importante de Costa Rica, cuando el joven del tambor encaró valientemente al enemigo del pueblo de Costa Rica.

“Quemando el mesón de guerra, marcó un mensaje para el mundo entero: ‘Costa Rica es libre y se enfrentará a todo lo que amenace esa libertad’. Desde entonces, nuestro héroe vive en su himno, en su estatua, en el salón de clases y, eternamente, en el corazón de Costa Rica.

Doña Dayana Saavedra llevó a su bebita, Leonor, a su primer desfile del 11 de abril. (Eduardo Vega Arguijo)

“Ahora todos debemos usar el recuerdo de Juan Santamaría para inspirar al pueblo a ser mejor, a querer nuestra tierra”, fue lo que dijo el estudiante Nathan Moisés Vargas López, de décimo año del Liceo de San Rafael de Alajuela. A él le tocó representar a los estudiantes del país.

Dentro de los desfiles también alegró el ambiente una muy motivada mascarada. (Cortesía)

La ministra de Educación dijo en su discurso: “Que el ejemplo del humilde tamborilero alajuelense los inspire, hoy y siempre, para que nunca perdamos de vista que por amor a la patria vale la pena librar batallas.

Los bailes folclóricos no faltaron en el homenaje a Juan Santamaría. (Eduardo Vega Arguijo)

“Así como aquellos gloriosos soldados nos heredaron un país libre y democrático, trabajemos juntos, infatigablemente por heredar a las próximas generaciones un país más equitativo, un país competitivo y productivo; un país en el que convivamos en paz”.

El presidente Chaves recordó que el fuego de la tea que empuñó Juan Santamaría sigue vivo en cada niño que hoy aprende en la escuela la historia de una nación que decide por sí misma su camino.

Rodrigo Chaves luchó por tomarse una foto con el desfile a su espalda y a pesar del gentío, lo logró. (Eduardo Vega Arguijo)

“Sigue encendido en los trabajadores que, con cada jornada, contribuyen con la riqueza y la productividad de nuestro país.

Esta belleza que se llama Paula Rodríguez y tiene 4 años estaba superemocionada por el desfile. (Eduardo Vega Arguijo)

“Sigue brillando en las mujeres emprendedoras que vencieron las dudas, los temores y se arriesgaron a levantar su pequeña empresa. ¡Es la llama inextinguible que alumbra ante la oscuridad de cualquier época, porque se alimenta del espíritu de un pueblo que se sabe libre y soberano de su destino!”, aseguró Chaves.