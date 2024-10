Douglas Sánchez describe qué se ve en polémica foto por la que retuvieron a periodista de Opa!

Douglas Sánchez, director de las noticias de canal ¡Opa!, defiende al periodista Paulo Contreras de lo que él califica como una “injusta retención” en la Asamblea Legislativa.

Contreras fue retenido este jueves en el Congreso mientras le daba cobertura a una audiencia en la que participó el fiscal general, Carlo Díaz.

LEA MÁS: Periodista se metió en un broncón y hasta llegó la policía por él a la Asamblea Legislativa

Douglas Sánchez dice que la foto no tiene nada de raro ni sexual. (Archivo)

Mientras el fiscal hablaba, Contreras tomó varias fotos con su celular desde la barra de prensa, donde hay un gran vidrio que permite ver lo que pasa en la sala de audiencias.

Dos guardaespaldas de Díaz que estaban cerca del comunicador aseguran haber visto que el periodista tomó una foto cuando una funcionaria de la Fiscalía se inclinó para decirle algo a Díaz, supuestamente la foto tenía “connotación sexual", por lo que sacaron al periodista de la barra e informaron a Seguridad de la Asamblea Legislativa lo que había pasado.

LEA MÁS: La Negrita llegó a vivir y a “trabajar” al hospital Calderón Guardia

Desde ese momento (2:21 p. m.) Contreras fue retenido en la Asamblea y así estuvo hasta casi las 6 de la tarde. Agentes del OIJ llegaron a hablar con él y le decomisaron el celular personal y el de la empresa.

Douglas se fue para el Congreso apenas se enteró del hecho y dice que no entiende por qué se dio todo el asunto si la foto no tiene nada de raro.

Paulo Contreras estuvo retenido en la Asamblea Legislativa cerca de tres horas. (Rocío Sandí Z.)

Sánchez dice que no pueden publicar la foto por estar involucrada en un asunto legal, pero sí nos describió lo que se ve.

“Es una foto de un momento donde el fiscal general vuelve la cara, que es lo que quería captar Paulo porque durante la audiencia a él solo le ve la espalda. Cuando llega esta persona (la presunta víctima) le dice algo al oído a Carlo y ahí es donde Paulo toma la foto, no tiene que ver con algún encuadre de alguna parte en particular, es todo el cuadro, Carlo con toda la comisión, con la persona de espalda.

LEA MÁS: Douglas Sánchez explotó por supuesto abuso contra un periodista de su noticiero en el Congreso

“Se ven tres personas (en un primer plano), Carlo, la funcionaria que llega a decirle algo y otra compareciente a la par. Se ven también los pies de los compañeros de prensa, se ven las cámaras de los compañeros de prensa y se ve al fondo el monitor y en el reflejo se ve el diputado Francisco Nicolás y un televisor que hay en la sala", describió Sánchez.

Tomarán medidas legales para defender a periodista

Douglas dice que la funcionaria de la Fiscalía tiene todo el derecho de presentar una denuncia, tal y como lo hizo, si se siente afectada de alguna manera, pero ellos también tienen derecho a defenderse.

El hecho se dio durante una audiencia del fiscal general, Carlo Díaz. (Mayela López)

La denunciante también dio su versión de los hechos: “Me encontraba cumpliendo con funciones propias de mi trabajo, en una comisión legislativa, y fui informada por parte de la seguridad del Congreso para que saliera a atender una situación que se había presentado, mientras se daba la comparecencia del jefe del Ministerio Público en la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

“Al llegar, la Unidad de Protección del Fiscal General me puso en conocimiento de que una persona que se encontraba en la barra del público me tomó y compartió una fotografía de la parte de atrás de mi cuerpo, cuando estaba inclinada, sin que me diera cuenta y con aparente connotación sexual. Esto al atender yo un llamado de don Carlo para que me acercara a precisar una información oficial", detalló.

Sánchez dice que están analizando en caso con un abogado para defender su posición, ya que sienten que todo lo que pasó fue injusto para Contreras.