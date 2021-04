“Adentro, si no hay aire fluyendo, se acumula y nos contagiamos, por eso hay que abrir puertas y ventanas en todo momento que sea posible y usar las mascarillas bien, tapando todos los huecos alrededor de la cara para que no se pueda meter el aire por ahí, como si fuera humo, no queremos olerlo”, agregó el virólogo.