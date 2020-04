“Yo sentía que a pesar de lo que veíamos en otros países, no estábamos libres de que eso pasara acá y ese llamado era para todo el país, era entrar en una dinámica que no nos hiciera llegar a un punto donde el virus nos pone de rodillas y nos deja inutilizados. Este llamado lo hice con sentido humilde, con el corazón en la mano, estamos ante una situación histórica, ante una pandemia que no respeta clases sociales”, expresó.