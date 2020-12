“Lo que se ha dado son incongruencias por parte de Fuerza Pública, al llegar a un negocio le dicen a los dueños que no pueden usar luces de colores, o que no pueden usar DJs, cuando está establecido en el documento del Ministerio de Salud que se puede usar música instrumental o un DJ que no induzca a bailar, con un volumen moderado”, explicó Quesada.