No, no voy a criticar a nadie ni tampoco voy a dar sermones ni habladas de paja. La amistad es algo muy bello, un verdadero tesoro. Lo que les voy a dar es una buena recomendación: si en estos días han estado sintiéndose muy cansados o con ardor de garganta, mejor no salgan de la casa y quédense viendo tele. Si han tenido calentura no salgan a tomarse unas frías. Si han estado con dolor en los oídos o con un poquillo de tos, no salgan. Y si saben que uno de los compas anda todo resfriado ¡no lo inviten a salir!