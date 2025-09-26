El 42 % de las muertes por cáncer estarían vinculadas a estos 44 factores de riesgo evitables

Un reciente análisis publicado en The Lancet advierte que el 42 % de las muertes por cáncer en 2023 están asociadas a 44 factores de riesgo evitables. Entre estos factores se cuentan el consumo de tabaco, dietas poco saludables, sedentarismo, contaminación, exposición a sustancias tóxicas y consumo excesivo de alcohol.
El consumo de tabaco se destaca como el factor individual más influyente, ligado a una de cada cinco muertes por cáncer en ese período.
Factores de riesgo más comunes y su impacto
Entre los factores señalados en el estudio se incluyen:
- Tabaquismo activo y pasivo, principal causa prevenible de tumores pulmonares y otros cánceres.
- Obesidad y niveles elevados de glucosa en sangre, que favorecen tumores de colon, próstata, mama e hígado.
- Dietas pobres en frutas, verduras y fibra, consumo excesivo de carne procesada y sal.
- Sedentarismo como un factor de riesgo compartido entre cáncer y otras enfermedades crónicas.
- Contaminantes del aire, exposición al radón, arsénico, amianto y sustancias químicas industriales.
- Otras condiciones como el uso de alcohol, infecciones virales (aunque no se incluyen todas en el porcentaje citado), y condiciones laborales peligrosas.
Los investigadores destacan que si se incluyeran todos los factores, como infecciones (VPH, hepatitis) o exposición a virus, la proporción de muertes atribuibles podría acercarse al 50 %.
Prevención como estrategia clave
Muchas muertes por cáncer podrían prevenirse mediante políticas públicas enfocadas en:
- Educación y campañas antitabaco.
- Promoción de estilos de vida saludables (mejor nutrición, ejercicio físico).
- Control ambiental: reducción de contaminación y sustancias tóxicas.
- Programas de detección temprana y vacunación (por ejemplo, VPH para cáncer de cuello uterino).
- Regulaciones sobre alimentos, alcohol y publicidad nociva.
*Nota realizada con ayuda de IA y La Nacion Argentina*