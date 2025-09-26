El 42 % de las muertes por cáncer estarían vinculadas a estos 44 factores de riesgo evitables

Infografía sobre factores de riesgo del cáncer, responsables del 42 % de las muertes a nivel mundial. (Canva/Canva)

Un reciente análisis publicado en The Lancet advierte que el 42 % de las muertes por cáncer en 2023 están asociadas a 44 factores de riesgo evitables. Entre estos factores se cuentan el consumo de tabaco, dietas poco saludables, sedentarismo, contaminación, exposición a sustancias tóxicas y consumo excesivo de alcohol.

El consumo de tabaco se destaca como el factor individual más influyente, ligado a una de cada cinco muertes por cáncer en ese período.

Factores de riesgo más comunes y su impacto

Entre los factores señalados en el estudio se incluyen:

Imagen ilustrativa de prevención del cáncer mediante hábitos saludables como buena alimentación y ejercicio. (Shutterstock/Shutterstock)

Tabaquismo activo y pasivo , principal causa prevenible de tumores pulmonares y otros cánceres.

, principal causa prevenible de tumores pulmonares y otros cánceres. Obesidad y niveles elevados de glucosa en sangre , que favorecen tumores de colon, próstata, mama e hígado.

, que favorecen tumores de colon, próstata, mama e hígado. Dietas pobres en frutas, verduras y fibra , consumo excesivo de carne procesada y sal.

, consumo excesivo de carne procesada y sal. Sedentarismo como un factor de riesgo compartido entre cáncer y otras enfermedades crónicas.

como un factor de riesgo compartido entre cáncer y otras enfermedades crónicas. Contaminantes del aire , exposición al radón, arsénico, amianto y sustancias químicas industriales.

, exposición al radón, arsénico, amianto y sustancias químicas industriales. Otras condiciones como el uso de alcohol, infecciones virales (aunque no se incluyen todas en el porcentaje citado), y condiciones laborales peligrosas.

Los investigadores destacan que si se incluyeran todos los factores, como infecciones (VPH, hepatitis) o exposición a virus, la proporción de muertes atribuibles podría acercarse al 50 %.

Prevención como estrategia clave

El tabaquismo es el principal factor de riesgo de cáncer, vinculado a una de cada cinco muertes según estudio. (Shutterstock/Shutterstock)

Muchas muertes por cáncer podrían prevenirse mediante políticas públicas enfocadas en:

Educación y campañas antitabaco.

Promoción de estilos de vida saludables (mejor nutrición, ejercicio físico).

Control ambiental: reducción de contaminación y sustancias tóxicas.

Programas de detección temprana y vacunación (por ejemplo, VPH para cáncer de cuello uterino).

Regulaciones sobre alimentos, alcohol y publicidad nociva.

contaminación ambiental y exposición a tóxicos, factores asociados al cáncer en el informe global. (la nación argen/la nación argentina)

*Nota realizada con ayuda de IA y La Nacion Argentina*