El alarmante informe sobre la Ruta 32 que enciende las alertas de peligro

La ampliación y rehabilitación de la ruta 32 todavía tiene una lista importante de tareas por completar.

Una auditoría realizada por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) identificó 157 obras pendientes de terminar, además de situaciones que podrían afectar la seguridad de quienes utilizan esta carretera.

LanammeUCR realizó 29 giras técnicas y 27 muestreos durante la auditoría al proyecto de ampliación y rehabilitación de la ruta 32. (LanammeUCR/Cortesía)

El análisis se realizó entre abril de 2025 y mayo de 2026 e incluyó 29 giras técnicas de inspección y 27 muestreos para revisar la calidad de los materiales utilizados en el proyecto.

Los hallazgos fueron comunicados a la Administración mediante 16 notas de informe y posteriormente quedaron recopilados en el informe final de auditoría.

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De acuerdo con LanammeUCR, en las actas de recepción parcial revisadas aparecían 402 obras pendientes. De ellas, un 36% ya habían sido atendidas, un 39% continuaban abiertas y un 25% estaban en proceso de atención o no coincidían con lo indicado en las actas.

Entre las tareas que todavía requieren atención, destacan los drenajes (43%), los sistemas de contención vehicular (20,8%), la señalización (12,4%) y la infraestructura peatonal (11%).

El laboratorio también puso la lupa sobre varios sectores donde existen problemas de estabilidad de taludes, principalmente entre los kilómetros 100 y 112.

La ruta 32 es utilizada diariamente por miles de conductores y conecta San José con la zona del Caribe. (LanammeUCR/Cortesía)

En esos puntos se encontraron procesos de erosión, desprendimientos de material y situaciones relacionadas con el manejo de las aguas superficiales.

LanammeUCR señaló que en algunos sectores críticos no existe evidencia suficiente de que ya se estén implementando o se estén buscando soluciones definitivas.

Otro de los llamados de atención tiene que ver con las rotondas construidas a lo largo de la ruta.

Ingeniero Francisco Fonseca - Vocero LanammeUCR

Tanto la Administración como LanammeUCR coinciden en que estas estructuras son una solución temporal que ha ayudado a mejorar algunas condiciones de circulación, pero no sustituyen las soluciones originalmente previstas para una carretera de alta velocidad y de tránsito pesado.

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La auditoría también detectó trabajos que se estaban ejecutando sin presencia del personal de supervisión ni del personal de los laboratorios encargados del control de calidad, algo que, según el informe, puede limitar el seguimiento de las obras.

En cuanto a los materiales, se encontraron incumplimientos en algunos parámetros de las mezclas asfálticas. En el caso de la base estabilizada con cemento, las muestras analizadas por LanammeUCR presentaron resistencias dentro de los límites establecidos en una parte importante de los ensayos.

Los drenajes, la señalización, los sistemas de contención vehicular y la infraestructura peatonal concentran buena parte de las obras que aún requieren atención. (LanammeUCR/Cortesía)

El laboratorio recomendó dar seguimiento al cierre de las obras pendientes, buscar soluciones definitivas para las intersecciones y los sectores con problemas en los terrenos, así como reforzar la supervisión y el control de calidad.

La meta, según LanammeUCR, es que la millonaria inversión en esta importante carretera se traduzca finalmente en una vía segura, funcional y duradera para los miles de conductores que la utilizan todos los días.