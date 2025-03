Él es Mario, el joven pulseador con síndrome de Down que con su negocio, chinea a nuestros perritos

Mario Alberto Murillo Soto es un joven alajuelense, de 30 años, quien, además de ser músico, deportista y un apasionado por los perros, es un emprendedor con un corazón enorme.

Desde hace dos años, Mario, quien es una persona con síndrome de Down, lidera su propio negocio: Mochibox, una iniciativa llena de amor y dedicación que ofrece cajitas especiales para consentir a los peluditos del hogar.

Mario es un joven pulseador con síndrome de Down que tiene un negocito para chinear a nuestros perritos. (Cortesía/Cortesía de Mochibox)

Desde pequeño, Mario ha tenido un amor inmenso por los peluditos, a todos les dice Mochi y ese cariño se transformó en una idea de negocio cuando en el 2023, con la ayuda de su familia, nació Mochibox.

Con este emprendimiento, Mario logró cumplir uno de sus mayores sueños: trabajar y tener su propia fuente de ingresos.

Cajita hecha con amor

Mochibox es una caja sorpresa para perros que se adapta a su tamaño, edad y necesidades. Dentro, los dueños pueden encontrar juguetes, galletas, helados, collares e incluso membresías para baño y corte de pelo. Todo es importado desde Estados Unidos, garantizando productos de calidad para los perritos consentidos.

Mario se encargó de todo el proceso, desde decidir qué comprar hasta crear las redes sociales del negocio en Facebook e Instagram. Además, se ha esforzado en asistir a ferias de mascotas en los moles, donde ha logrado vender sus cajitas con mucho éxito.

La mochibox es una cajita llena de pura alegría para los peluditos de la casa. (Cortesía/Cortesía de Mochibox)

“Me he sentido superbién con mi emprendimiento porque la gente me ha apoyado bastante y hago lo que me gusta. Estoy muy motivado porque tengo mi entrada económica, que es lo que buscaba”, dice Mario con una sonrisa de oreja a oreja.

Servicio especial para cada perrito

El pulseador se toma muy en serio su trabajo y se asegura de que cada Mochibox sea perfecta para quien la reciba.

Antes de enviar una caja, hace que los dueños llenen un formulario en el que indican si el perrito tiene alguna enfermedad, alergia, si es activo o sedentario. De acuerdo con esta información, selecciona los productos más adecuados.

“Mochibox piensa en el perrito para que pase entretenido con huesitos y juguetes, pero también en su alimentación, porque traemos galleticas y helados veganos, sin azúcar, para que el peludito esté siempre bien alimentado y sin problemas de pancita”, explica Mario con gran entusiasmo.

Las entregas las hace en Alajuela y otras provincias, con ayuda de su mamá, Marianela Soto, y su hermana, Marianela Murillo, quienes lo apoyan en todo. Para zonas rurales, los envíos se realizan por encomienda. También ofrece suscripciones mensuales y ediciones especiales para fechas como Navidad, Halloween o San Valentín.

Un joven imparable

No solo es emprendedor, también es un amante de la música y el deporte. Se graduó del colegio Marista y luego se dedicó a la música, estudiando en el Conservatorio de Alajuela y formando parte de la Banda Municipal de Alajuela como percusionista.

Mario Alberto Murillo Soto es un joven alajuelense de 30 años quien, además de ser músico, deportista y un apasionado por los perros, es un emprendedor con un corazón enorme que puso un negocito que se llama Mochibox (Cortesía/Cortesía de Mochibox)

Aunque ahora está en pausa con la banda, sigue tocando la batería y el güiro, instrumento que aprendió a tocar a puro oído.

En el deporte tampoco se queda atrás. Nada, juega fútbol, va al gimnasio y practica judo, disciplina en la que ha competido a nivel internacional, ganando medallas de oro y plata. Recientemente, también se unió a un equipo de balonmano.

“Tengo la agenda del día llena, algo que me pone muy feliz porque ando en diferentes actividades y a mi familia le gusta porque me relaciono con muchas personas y con todas me llevo bien, así he logrado hacer muchos amigos”, dice con entusiasmo.

Un manudo de corazón

Si hay algo que Mario disfruta los domingos es ir al estadio para apoyar a su amado equipo, Liga Deportiva Alajuelense. No se pierde ningún partido y celebra cada gol como si fuera suyo.

Con su Mochibox, su pasión por la música y el deporte, Mario demuestra día a día que las ganas de salir adelante y el amor por lo que se hace pueden convertir cualquier sueño en realidad.

“Mi negocito ha ido creciendo. Las personas que me compran se han dado cuenta de la calidad del producto y entonces me vuelven a pedir. Poco a poco me he dado a conocer y he hecho muchos amigos”, cuenta con ilusión.

Desde hace dos años Mario arrancó con su negocito y asegura que le va puras tejas. (Cortesía/Cortesía de Mochibox)

Si desea consentir a su perrito con una Mochibox hecha con mucho amor y dedicación, puede contactar a Mario al 8618-7676 o buscarlo en Facebook e Instagram como Mochibox. Con él se pone de acuerdo en el precio.

“Es un emprendimiento hecho de manos especiales para mascotas especiales”, dice Mario con orgullo. Y, sin duda, no hay mejor forma de describirlo.