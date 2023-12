El hombre que sacó la bolita del Gordo Navideño terminó el sorteo entre lágrimas

Jorge Rivera Chacón fue el encargado de sacar las bolitas de los premios del sorteo del Gordo Navideño de este domingo, es decir, prácticamente, fue él quien llevó la suerte a todo el país porque sacó la esperada bolita del premio mayor, el número 94 con la serie 210.

Él tiene 35 años de trabajar en la Junta de Protección Social (JPS) y los últimos 17 lo ha hecho ahí, en el área de sorteos.

Jorge Rivera Chacón se pensiona luego de trabajar en la JPS 35 años. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

Lleno de sentimientos encontrados, este domingo Jorge se despidió de sus compañeros de trabajo porque se acogerá a su merecida pensión. Aunque le alegra saber que podrá pasar más tiempo con su familia, las lágrimas fueron parte de su despedida porque le duele dejar a sus compañeros de trabajo.

Él contó a La Teja que disfrutó mucho su labor y que se irá de la Junta con grandes recuerdos.

LEA MÁS: Gordo Navideño 2023: Ojo con un dato muy curioso sobre el número ganador

“Participar en estos sorteos tan importantes es una experiencia enorme, en los primeros años me daban nervios, pero ya luego uno se va acostumbrando, al menos en mi caso lo que hago es irme mentalizando de que es un sorteo común y corriente, solo que un poquito más largo, así se va bajando la adrenalina”, destacó.

Jorge contó que ha tenido todo tipo de experiencias, algunas bonitas y otras no tanto, como la vez que el número 25 salió como Premio Mayor de la Lotería Navideña y también como segundo premio.

Este fue el último Gordo Navideño de don Jorge. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce )

“Ese sorteo fue en el Museo de Arte Contemporáneo y ese día repitió el 25, fue un alboroto tremendo, en esto la gente reclama, más porque el mismo número salió de primero y segundo, a la gente no le gusta eso, pero son cosas que pasan”, recordó.

Siempre le pedían números

Debido a su trabajo, al funcionario siempre le hacían pedidos de números, las personas conocidas vacilaban pidiéndole que les diera suerte y sacara el número de ellos.

“Siempre me hacían pedidos, un vecino me pedía que sacara el 70, el 31 me lo pedían, mi concuña me pidió que sacara el 04 y así. También llegaban compañeros con los pedacitos que habían comprado y me los pasaban por el hombro para que según ellos les diera suerte”, relató entre risas.

LEA MÁS: Lista del Gordo Navideño 2023: revise bien si pegó alguito

Jorge contó que él siempre jugaba algunos numeritos para el Gordo Navideño, le gustaba jugar el 16 que es la fecha de cumpleaños del hijo mayor, el 10 que es el cumpleaños de otro hijo. También juega el 12 y otros numeritos en honor a su papá y suegro.

El trabajador asegura que le ilusiona el saber que ahora podrá dedicarse a su familia, ya que su labor en la Junta, aunque le gustaba, era bastante sacrificada en cuanto a horarios.

Un hombre que dio suerte a muchas personas termina una etapa de su vida

“El hecho de estar en la lotería día tras día, sábados, domingos, porque ahora hay sorteos todos los días, hace difícil el compartir con la familia, quizá fui un poquillo egoísta y me dediqué mucho a trabajar para la Junta.

“Será difícil acostumbrarme a verlos por televisión, ellos saben que en el momento en que necesiten algo ahí estaré,” aseguró el hombre.

Al finalizar el sorteo, Jorge se tomó fotos con sus compañeros para guardarlas como un tesoro, además, se despidió de ellos con un montón de abrazos y un gran nudo en la garganta.