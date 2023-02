Empleados públicos podrán entrar más tarde la próxima semana por el regreso a clases

El lunes regresan a las aulas miles de estudiantes y con eso también las presas en la hora pico, por eso el Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció un decreto para flexibilizar el horario de los empleados públicos entre el 6 y 10 de febrero.

Con el objetivo de que no se agraven las presas en hora pico, los empleados públicos podrán cambiar su horario una semana. (Alonso Tenorio)

La medida no aplica para los trabajadores de los centros educativos públicos, ni para quienes laboren prestando servicios esenciales, como centros de salud, hospitales, autoridades de Policía ni personeros de cuerpos de emergencia, o aquellos a los que sus jefes consideren que, por la atención al servicio público, su continuidad y eficiencia, deban seguir el horario oficial de trabajo de la institución.

Los trabajadores de los ministerios y oficinas descentralizadas sí podrán optar por el cambio de horario esa semana, entrando a las 8 a.m., 8:30 a.m. o 9 a.m. y retrasando su hora de salida ese mismo tiempo al final, para cumplir con la jornada completa.

La idea es lograr un regreso a clases seguro y ordenado que permita evitar el congestionamiento vial que suele darse estos días, mientras los padres de familia y demás trabajadores reajustan sus horarios de salida de la casa hacia el trabajo.

La viceministra administrativa del MEP, Sofía Ramírez, comentó que, en el caso de ese ministerio, los funcionarios podrán coordinar lo establecido en la directriz con su jefatura inmediata y elegir el horario de entrada y salida de sus centros de trabajo, sin que esto implique una disminución ni ampliación de la jornada de trabajo ordinaria, ni la interrupción alguna del servicio público que se presta.

Miles de niños volverán a las aulas.

“Quienes deseen hacerlo, deberán mandar la solicitud por escrito a su jefe inmediato e indicar el horario temporal que más se ajuste a su conveniencia y a su condición especial”, expresó la viceministra.

En el caso de quienes están teletrabajando, también podrán hacer el cambio durante la próxima semana.

