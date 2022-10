En 273 días de este 2022 han muerto 168 motociclistas y 27 ciclistas

El dato es muy doloroso y sorprendente. Casi la mitad de los muertos en carretera, hasta el pasado mes de setiembre, viajaban en motocicleta. Del total de 361 muertos registrados en accidentes de tránsito, 168 los fallecidos sobre una moto.

La Policía de Tránsito también aprovechó para recordar que otras 27 personas perdieron la vida mientras viajaban en bicicleta; es decir, 195, el 54% de los muertos en carretera viajaban en un vehículo de dos ruedas.

Se vienen dos meses de mucha lluvia, los motociclitas y ciclistas deben hacer todo lo posible por ser muy visibles en carretera. (Foto: Cortesía de Pegando Porte)

El director de la Policía de Tránsito, Alexander Solano Quirós, aclara que no es que la moto y la bicicleta sean automáticamente peligrosos, pero sí ocupan de más cuidados, tanto de quien viaja en ellos, como de los que van en otros vehículos.

“Como dice la campaña del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el chasis, en una moto, o en una bicicleta, es quien viaja en ella; es decir, están más desprotegidos, no tienen una carrocería que los proteja y por eso deben ser más prudentes ellos, pero también otros conductores, respetando al menos 1.5 metros de distancia al rebasarlos, no adelantarlos a altas velocidades, darles espacio para que pasen, tomando en cuenta que son vehículos angostos, no presionarlos en carretera para que se hagan a un lado, por ejemplo”, asegura don Alexánder.

Asimismo, Solano recordó a los motociclistas que deben llevar siempre puesta ropa reflectante de la luz, como un chaleco, una chaqueta o una cinta, y el casco puesto adecuadamente.

En los ciclistas, la recomendación también es ser más visibles con indumentaria reflectiva, luz en la bicicleta, incluso en la ropa y en el casco y portar siempre ese dispositivo de seguridad en la cabeza bien sujeto.

Casi la mitad de los muertos en carretera fueron motociclistas.

Al ser octubre y noviembre posiblemente los meses más lluviosos del año, las autoridades de Tránsito hacen un llamado a los ciclistas y a los motociclistas para que sean todavía más prudentes, evitando el abuso de la velocidad, para evitar derrapes, en especial al pasar por las líneas del tren o sobre las tapas de alcantarilla que, al ser metálicas, se vuelven resbalosas cuando están mojadas.

Se les pide ser más visibles, no adelantar por la derecha y comprender que los conductores de otros vehículos pueden tener más dificultades para verlos por los retrovisores, si está lloviendo mucho.

El segundo vehículo en el que más personas perdieron la vida este año es el automóvil, con 44 muertes.

Factores de riesgo

Como una constante ya comprobada, el principal factor de riesgo que más vida cobra en carretera es el exceso de velocidad, en este 2022. En lo que va del año, 138 personas han perdido la vida en accidentes en los que se atribuye a esta conducta la fatalidad, es decir, en 38% de las situaciones.

Otras 57 personas perdieron la vida en accidentes relacionados con la invasión de carril y 48 se atribuyen a peatones que pudieron haber cometido una imprudencia que les cobró la vida.