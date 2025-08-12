En estos lugares no habrá servicio de electricidad esta semana

La CNFL realizará cortes de luz el miércoles 13 y jueves 14 de agosto. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Si usted es vecino de Calle Blancos, La Guácima de Alajuela, Curridabat, Desamparados, La Uruca o Concepción de La Unión, debe tomar medidas provisionales, porque la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz que realizará este miércoles 13 y jueves 14 de agosto.

Las suspensiones del servicio de electricidad se harán por trabajos, como relocalización de postería, mantenimiento preventivo, instalación de postes, traslado de línea secundaria y extensión de líneas.

Estos son los sectores afectados:

Miércoles 13 de agosto

Guácima, Alajuela (parcial), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: calle Limonal cruzando la ruta 27, afectando rancho San Miguel.

calle Limonal cruzando la ruta 27, afectando rancho San Miguel. Concepción, La Unión, Cartago (parcial), de 8:00 a. m. a 4:00 p.m.: Del Hospital Chacón Paut, 300 metros sur.

Del Hospital Chacón Paut, 300 metros sur. La Uruca (parcial), de 8:00 a. m. a 4:00 p.m.: Del restaurante Yanira, 600 metros al este, y de Metalub, 50 metros al norte.

Del restaurante Yanira, 600 metros al este, y de Metalub, 50 metros al norte. Curridabat (parcial), de 7:30 a. m. a 5:00 p.m.: Del comercio Central Market Curridabat, 700 metros hacia el sur sobre transversal 95, continuando sobre ruta nacional 221 y calle 97 hasta Balanzas y Romanas Costa Rica, incluyendo avenidas 40, 42, 42A, 44, 46, 36, 36A y calles 95, 95A, 97 y ruta nacional 215.

La CNFL realizará trabajos como mantenimiento, instalación de postes y otros en varios lugares esta semana. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jueves 14 de agosto

San Antonio y La Colina (parcial), de 7:30 a. m. a 5:00 p.m.: Del centro de salud Integral Montenegro 345 metros hacia el noreste sobre avenida 58 hasta el comercio Costa Rica Travel in Paradise Group Tour, incluyendo avenida 66; del comercio Súper Baterías La Colina, 500 metros hacia el noreste sobre avenida 68 y calle 79 hasta el comercio Morforama incluyendo calle 77A; del consultorio Dra. Verónica McNally M, 320 metros sur sobre avenida 60 hasta el comercio Techmovil, y de este punto 560 metros hacia el sur sobre avenida 060 hasta el parque La Colina, incluyendo avenidas 58 y 58A; del comercio Sao Pastelería, 280 metros hacia el norte sobre calle 087 hasta intersección con calle Las Mercedes; del minisúper Montero, un kilómetro hacia el este sobre ruta nacional 210 hasta tiendas Musi La Colina incluyendo calle La Brujita, calle Batalla y calle Melo Álvarez.

Del centro de salud Integral Montenegro 345 metros hacia el noreste sobre avenida 58 hasta el comercio Costa Rica Travel in Paradise Group Tour, incluyendo avenida 66; del comercio Súper Baterías La Colina, 500 metros hacia el noreste sobre avenida 68 y calle 79 hasta el comercio Morforama incluyendo calle 77A; del consultorio Dra. Verónica McNally M, 320 metros sur sobre avenida 60 hasta el comercio Techmovil, y de este punto 560 metros hacia el sur sobre avenida 060 hasta el parque La Colina, incluyendo avenidas 58 y 58A; del comercio Sao Pastelería, 280 metros hacia el norte sobre calle 087 hasta intersección con calle Las Mercedes; del minisúper Montero, un kilómetro hacia el este sobre ruta nacional 210 hasta tiendas Musi La Colina incluyendo calle La Brujita, calle Batalla y calle Melo Álvarez. Guácima, Alajuela (parcial), de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.: De la escuela Las Vueltas de la Guácima, 200 metros sur.

De la escuela Las Vueltas de la Guácima, 200 metros sur. Calle Blancos, Goicoechea (parcial), de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.: Frente a los Tribunales de Justicia.

Frente a los Tribunales de Justicia. Higuito, San Miguel, Desamparados (parcial), de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.: Solo calle San Martín oeste.

