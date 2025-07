Por primera vez en la historia del país se logró identificar cuántos perros y gatos hay en nuestros hogares. El dato corresponde a cuántos peluditos están, oficialmente, en una casa. En esta ocasión no se registraron los perritos y gatos que sobreviven a como pueden en las calles, o sea, los que son indigentes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realizó la Encuesta Nacional de Hogares 2024 (ENAHO 2024) e incluyó un grupito de preguntas para poder tener datos de perros y gatos que viven dentro de una casa.

Encuesta Nacional de Hogares 2024: Somos 5,2 millones de ticos, 1.783.871 perros y 775.693 gatos

Lo primero que les queremos informar es que en el país hay 1.821.955 hogares (1.321.735 en zona urbana y 500.220 en zona rura), y de esos, 1.133.257 tienen perro o gato. En cuanto a la distribución, hay 784.449 casas en zona urbana con algún peludito y 348.808 en zona rural.

Ahora bien, la ENAHO 2024 es bastante específica con los datos que recoge, nos cuentan que hay 974.362 hogares que tienen al menos un perrito y 469.021 casas con al menos un gato. No se diferencia si en el hogar hay uno o más perros.

El dato que sí se tiene es que en el país hay 1.783.871 perros: 953.637 machos y 830.234 hembras. Hay 1.131.610 perros en zona urbana y 652.261 en zona rural.

Con respecto a los gatos hay 775.693 en las siete provincias: 349.657 machos y 426.036 hembras; 541.663 en zona urbana y 234.030 en zona rural. Eso significa que entre perros y gatos en el país hay 2.559.564 peluditos.

En una gran mayoría de hogares del país hay al menos un perro o un gato. (Shutterstock)

Nosotros conversamos con don Eddy Madrigal Méndez, coordinador general de la ENAHO del INEC, y nos confirmó que es la primera vez en la historia del país que se realiza un censo para identificar cuántos perros y gatos hay en los hogares ticos.

Con datos en mano les podemos confirmar, científicamente, algo que ya sabíamos en nuestros corazones, y es que los ticos, en todo el país y en todos los estratos sociales, simple y sencillamente, amamos los peluditos.

La encuesta deja claro que no importa si el hogar es de gente pudiento de casitas muy humildes, a la gran mayoría le enamora tener su perrito o gato. No se ve en los datos, por ejemplo, que mientras más plata tenga la gente más peluditos tienen.

Entre las familias que menos platica tiene hay 365.332 casas con peluditos y entre los más papudos, esos que son bien millonetas, hay 363.945 perritos o gatos. Ven que la cosa está bien parejita. Para el tico, se podría pensar, no es asunto de dinero, es verdadero amor a sus mascotas.

“La encuesta deja claro que en todo tipo de hogar hay al menos un perrito o un gatico. Me llamó la atención que no importa si se tiene plata en la casa o si no. Ya respondiéndole como Eddy, a lo personal, le puedo decir que esos datos nos dejan claro que, sin importar el ingreso económico, los amamos por igual”, reconoce don Eddy.

Los peluditos que hay en nuestros hogares superan los dos millones entre perros y gatos.

Cariño parejo

Para continuar confirmando que a los perritos y gaticos los amamos en todo el país, les tenemos otros daticos: en la región Central, la cual comprende 45 cantones de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, hay 551.412 casas con perro y 274.193 con gato.

En la región Chorotega hay 74.348 casas con canes y 32.708 con m. En la región Pacífico Central, 68.778 con perros y 30.346 con gatos; en la región Brunca, 88.354 con perros y 44.690 con gatos; en la Huetar Caribe, 94.057 con perros y 45.517 con gatos y, en la Huetar Norte, 97.413 con perros y 41.567 hogares con gatos.

Estos últimos datos son importantes porque reafirman la presencia nacional de los peluditos, ya sea perro o gato, desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas.

La encuesta no suma a los perritos callejeros, esos que no tienen un hogar como este de Turrialba. (Cortesía)

Nos explica don Eddy que, según los datos, se puede entender que los hogares con más dinero tienen mejor cuidados sus mascotas.

“La encuesta confirma que los gaticos y perritos que viven en hogares con más dinero, es más probable que estén vacunados, castrados y desparasitados”, asegura don Eddysin embargo, las casas con menos dinero no se quedan atrás.

Nos alegra que los datos confirman que no solo tenemos peluditos sino que los cuidamos bien. (Cortesía)

¿Los cuidamos?

De los 1.783.871 de perros que tenemos en todo el país, hay 956.185 castrados, 1.364.548 vacunados (contra la rabia) y 1.636.888 desparasitados.

En el caso de los 775.693 gatos en todo el territorio nacional, hay 544.614 castrados, 492.866 vacunados (contra la rabia) y 644.403 desparasitados.

La gente que menos platica tiene castró a 137.944 perros y los que más dinero ganan a 264.786. En el caso de los vacunados, los de menos ingreso lo hicieron con 223.881 perritos y lo que más ganan con 339.929. Los que menos ganan desparasitaron a 315.306 y los que más ganan a 364.470.

En el caso de los gatos, los de menos ingresos castraron a 81.146 y lo de más a 131.848; vacunaron a 73.829 y los de más ingreso a 125.282, así como desparasitaron, los que menos ganan, a 120.015 y los que más a 137.882.

Los gaticos están, en su mayoría, castrados, desparasitados y vacunados contra la rabia. (albert marín.)

“Los datos son claros, en el país no solo se tienen perros y gatos, sino que se les chinea y cuida. Los números de castrados, desparasitados y vacunados son muy altos, eso habla de un cariño especial por las mascotas”, confirma el especialista.

Todos tenemos

“En cuanto a tener o no una mascota no hay, prácticamente, ninguna diferencia con los perros en los hogares con menos ingresos y los que tienen más dinero, es un 62,7% en los de menos y un 62,8% en los de más.

En verdad que los ticos les damos demasiado amor a nuestras mascotas. (Rafael Pacheco Granados)

“En donde sí hay una diferencia es con los gatos, pues en los hogares de menor ingreso tienen más gatos, un 28%, y en los de mayor ingreso, un 22,1%. Los hogares de menoreingresos tienen más gatos y las personas que más dinero tienen están más tiradas a tener más un perro que un gato”, aclara el coordinador del INEC.

Don Eddy se alegró demasiado porque los datos de perros y gatos son buenos (coherentes les llaman lo estadísticos), dados por gente de cada hogar que sí sabía realmente lo que estaba respondiendo y eso muchas veces, en todo tipo de encuestas, es complicado.

Sea peludito pobre o peludito rico, son bien chineados y queridos en los hogares.

“La encuesta no nos lo dice, pero estudiando y hablando con personas de otros países, parece que Costa Rica, comparativamente, sí tiene menos gatos y perros callejeros que otros países de la región centroamericana, México e inclusive países como Brasil.

“Los datos, como dije, reconocen una cantidad alta de perros y gatos, en todos los niveles de la sociedad y que en todos los hogares se cuidan mucho; o sea, no es que se tienen por tenerlos y están descuidados, eso llama la atención positivamente”, finaliza don Eddy.