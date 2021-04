“Cuando la sacaron la escuché llorar, pero no pude conocerla porque en una prueba de covid-19 que me habían hecho vieron que seguía dando positivo. El virus no solo me quitó la posibilidad de ver a mi bebé al nacer, hizo que no pudiera tenerla en mi pecho durante los primeros ocho días de vida. No pude tener mi baby shower, ni mi sesión de fotos para el recuerdo. El covid-19 me arrebató el último trimestre de embarazo”, expresó.