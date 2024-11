Enredo entre diputados impidió importante audiencia con vicepresidente de la República

Un enredo que hubo entre varios diputados impidió que este jueves se llevara a cabo una importante comparecencia del vicepresidente de la República, Stephan Brunner.

Según consta en la agenda enviada el miércoles por la Asamblea Legislativa, Brunner estaba citado para llegar este jueves a la 1:15 de la tarde a dar explicaciones sobre la polémica póliza que quiere contratar el Gobierno para Rodrigo Chaves y su gabinete.

Póliza para Gabinete de Rodrigo Chaves sigue causando polémica. (Casa Presidencial)

Este jueves por la mañana empezó a circular el rumor de que la sesión se iba a suspender, porque algunos legisladores no podían asistir; de hecho, a los asesores de los congresistas que integran la comisión les llegó este mensaje: “Buenos días. Podrían favor consultarles a sus jefes y jefas si están de acuerdo en cancelar la sesión de hoy. Por las actividades que hay hoy en el recinto legislativo y fuera de este, tenemos el quorum comprometido”.

La Teja consultó a la diputada Dinorah Barquero, presidenta de la Comisión, por qué se había suspendido la reunión y ella expuso varias razones.

“La diputada Kattia Cambronero sacó un permiso para no asistir, y el diputado Francisco Nicolás está incapacitado, y la diputada Katherine Moreira también tiene permiso. Eso no lo llevo yo, lo llevan los asesores y lo que me dijeron fue eso, que estaba comprometido el quorum.

“Pero además de eso hay una actividad y una sesión solemne por lo que viene gente“, dijo la legisladora.

Stephan Brunner debía llegar a comparecer al Congreso, pero suspendieron la comisión. (John Durán)

Las actividades a las que se refiere la diputada liberacionista son la izada de la bandera del Congreso, que era a las 10 de la mañana, y la sesión del plenario legislativo, programada para las 3 de la tarde.

Al consultarle a Barquero por qué suspendieron la comisión si los horarios de esas actividades no chocaban con esta, dijo que era por un tema de seguridad.

Añadió que ahora el tema de la entrada al Congreso era más difícil por protocolos de seguridad, debido a las amenazas recibidas y como venía el vicepresidente Brunner se requería seguridad extra a la del protocolo, la cual debía ajustarse por las visitas especiales de la sesión solemne, algo que complicaba todo el asunto.

Dinorah indicó que quien vendría a la comisión este jueves no era Brunner, sino Mario Zamora, el ministro de Seguridad; sin embargo, los diputados también tenían en la agenda que quien se haría presente era el vicepresidente Brunner.

Dinorah Barquero dice que algunos diputados no irían y por eso suspendió la comisión. (Asamblea Legislativa)

El enredo no quedó ahí, ya que al consultarles a los diputados de la comisión si ellos estaban dispuestos a asistir, Manuel Morales, Paola Nájera, Yonder Salas, Sofía Guillén y Vanessa Castro dijeron que sí iban a asistir; hasta Kattia Combronero manifestó, por medio de un asesor, que sí estaba dispuesta a ir, pese a que Dinorah mostró el permiso que ella había presentado para ausentarse.

Al final y después de las contradicciones, se canceló la comparecencia y, según dijo Barquero, se va a agendar para otro día, porque sí quieren escuchar al vicepresidente hablar sobre la polémica póliza.

Según consta en el Sicop, dicha póliza sería contratada por Hacienda al Instituto Nacional de Seguros (INS) por ¢248.391.706 anuales, y el límite de responsabilidad será de $500 mil (¢258 millones), por persona asegurada.

El objetivo del seguro es que si Chaves o algún ministro se mete en una bronca legal por una torta, este responda y con él se pague la defensa, algo que es ilegal, según señaló la Contraloría.