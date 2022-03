Epidemiólogo: “En 6 u 8 semanas estaremos en un estado de control de covid”

Este domingo 6 de marzo cumplimos dos años desde que llegó la pandemia del covid a Costa Rica, y después de 24 meses la gran pregunta es ¿cuál es el panorama que se vislumbra para el país de ahora en adelante? ¿ya casi se termina esta pesadilla?

La Teja consultó a tres epidemiólogos en busca de respuestas.

Juan José Romero, especialista de la Universidad Nacional, asegura que vamos encaminados al control de la enfermedad a niveles tolerables para el sistema de salud.

“Si seguimos bajando los casos y hospitalizaciones, en 6 u 8 semanas estaríamos en control de la enfermedad para dedicarnos a pensar en restituir otros temas que se han dejado de lado, eso sí, mientras no aparezca una variante nueva que venga a dar al traste con la expectativa”, explicó Romero.

Para lograr esa ansiada meta Romero nos dijo que no hay que quitar el dedo del renglón.

“Confiarse porque ya están vacunados, porque ya casi no hay casos, es un error. Quienes nos hemos estado cuidando debemos seguir haciéndolo y quienes no lo han hecho, que lo piensen mejor y colaboren. Además, quienes no se han vacunado, que empiecen o completen su esquema y que los que tienen que ir por la tercera dosis, que vayan”, sentenció Romero.

Para su colega, Yayo Vicente, ya casi salimos de la pandemia porque vamos camino a tener una población más resistente gracias a los vacunados y a quienes enfermaron y sobrevivieron que desarrollaron defensas.

“Eso no significa que no vamos a tener muertos por covid. La enfermedad llegó para quedarse y en las épocas húmedas, cuando tenemos más enfermedades respiratorias, vamos a tener problemas de covid y las personas con diabetes, presión alta, adultos mayores, con obesidad mórbida, con enfermedades inmunológicas o cardiovasculares tendrán más chance de morir si la contraen”, explicó el doctor Vicente.

El epidemiólogo Juan Carlos Venegas es más cauto en dar una fecha, pero asegura que aunque se declare el paso de la pandemia a endemia, solo se cambiará el nombre porque es un proceso continuo donde bajarán los casos, pero cuando llegue alguna condición especial mostrará un pequeño aumento, hasta la siguiente baja.

“Existe la posibilidad de que por ahí de junio o julio, tengamos otra pequeña ola. Pero llegará a volverse cíclico como la gripe Ah1N1 o el virus respiratorio sincitial”, explicó el doctor Venegas.

Vacuna anual

Yayo considera que seguramente tendremos que vacunarnos cada año, como lo hacemos actualmente contra la influenza y otras enfermedades, dos meses antes de cuando se espera que se den los brotes, asociados con la época lluviosa.

“Las enfermedades estacionarias, aunque no sean pandémicas, siguen siendo una molestia y causa de enfermedad y muerte”, recordó Vicente.

Ese criterio lo comparte el doctor Venegas quien afirma que habrá que ponerle cuidado a cuando se dé su ciclo estacional, para vacunarnos antes como se hace actualmente con la gripe.

Igualmente hay personas más suceptibles a los virus respiratorios y podría darles una neumonía y fallecer.

“En el 2019 tuve un caso de una paciente con AH1N1 que murió diez años después de la pandemia por esa enfermedad, lo que podría pasar con el covid”, explicó Juan Carlos.

El médico de la Clorito Picado reitera que lo más importante, fundamental y probado que tenemos en esta lucha es la vacunación.

“En este momento todos estamos en una zona de ‘tranquilidad’, no debemos atenernos del todo, pero hemos visto que las personas que están vacunadas hacen cuadros muy leves de dos días y ni se dan cuenta que están enfermas, mientras que los que están consultando más, con cuadros más severos y están ocupando más los hospitales, son los no vacunadas”, dijo Venegas.

Para Yayo Vicente, es posible que este año el país entre a una estabilidad virológica y conforme empiecen las lluvias, vamos a ver cómo el virus tiene más facilidades de trasladarse de una persona a otra.

“Debemos alegrarnos por el éxito de la vacunación y la llegada de algunos tratamientos contra el covid, que ya están en el país porque harán que la gente que enferme no tenga que ir al hospital y los que lo hacen, no vaya a UCI”, dijo el epidemiólogo Vicente.

Deben permanecer

Se acabe o no la pandemia, hay medidas que deben permanecer en la población para prevenir contagios como el mantener el distanciamiento físico, el lavado de manos y cuidados para no enfermar a otros si tenemos síntomas de gripe.

“El uso de mascarilla está en veremos, algunos expertos creen que se mantendrá y otros que la gente se la irá quitando, pero creo que quedará a nivel clínico y debería seguir cuando se asiste a lugares de aglomeración, para prevenir enfermedades respiratorias”, explicó el doctor Venegas.

Estamos en un momento muy favorable y no se vislumbra ninguna varante de preocupación, pero no podemos asegurar que no va a surgir otra”, — Daniel Salas, ministro de Salud

