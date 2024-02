Epidemiólogo: “La actual ministra de Salud no ha demostrado ser la más capaz”

En las últimas semanas, el tema de salud ha dado señales de preocupación, pero en el país no se ha hecho mayor cosa al respecto y eso causa preocupación entre los especialistas.

Al igual que en otros países, los casos de covid-19 van en aumento, pero aquí no hay datos claros, debido a que ahora ni siquiera se aplican pruebas diagnósticas, además, no hay vacunas.

Epidemiólogo critica la labor de Mary Munive. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Para terminarla de hacer, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió este 29 de enero una alerta epidemiológica por el aumento del sarampión en el continente americano. Las autoridades advirtieron de las bajas coberturas de vacunación en diferentes partes de la región y cómo los nuevos casos están vinculados, precisamente, con esas bajas coberturas.

El caso que se detectó en Costa Rica fue destacado como punto de preocupación. La alerta da más datos sobre esta paciente. Se confirma que se trata de una mujer, de 53 años, costarricense y vecina de San Rafael en Heredia. Ella no tenía antecedentes de viajes fuera del país.

Pese al pronunciamiento de la organización internacional, el Ministerio de Salud pareciera no darle mayor importancia al tema.

Ahorita en el país prácticamente no hay vacunas contra el covid-19. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

El epidemiólogo Juan José Romero, de la Universidad Nacional, dice que el principal problema que tiene el país con el tema de la salud, viene desde la cabeza.

“No hay una política nacional de salud, el Ministerio de Salud es un desastre, la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y su presidenta ejecutiva son un desastre y lo que se hace, se hace por la buena voluntad y el conocimiento de lo que podríamos llamar las unidades desconcentradas. En el caso de la Caja lo que ocurre en las direcciones regionales, en las áreas de salud, en los hospitales, en las clínicas es porque los trabajadores hacen las cosas bien, pero la junta directiva es un desastre.

“En el Ministerio de Salud es más o menos lo mismo, tenemos una ministra de Salud que no es ministra de Salud, es vicepresidenta de la República, cayó ahí porque la otra ministra renunció, pero de cualquier manera había demostrado que era absolutamente incapaz para el puesto, pero la actual ministra de Salud tampoco ha demostrado ser la más capaz y esto ha producido una serie de dificultades en algunas de las gestiones que tiene que realizar el Ministerio de Salud”, dijo el experto.

El especialista dice que las jerarcas de la CCSS y el Ministerio de Salud han quedado debiendo. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Juan José dice que desde que Rodrigo Chaves estaba en campaña había dado a entender que el tema covid no era importante para él y durante su gobierno ha sido coherente con eso porque nunca ha sido importante para él ni para su equipo de trabajo, tanto así que hasta se acabaron las vacunas y ahorita las que hay son gracias a una donación.

“Ya sabíamos que el tema del covid no era importante para el gobierno, lo que sí me sorprendió es que todo el tema de salud no es importante, se nombra gente no competente en la cabeza del Ministerio y en puestos claves como podría ser la Dirección General de Salud y de ahí para abajo la cosa se comienza a poner chueca”, agregó.