Epidemiólogo sobre caso del diputado Melvin Núñez: “No era una gripecilla, como decía”

El epidemiólogo Rónald Evans ve muy desatinadas las declaraciones que hizo el diputado Melvin Núñez el 8 de setiembre, día que el legislador informó que estaba contagiado de covid-19.

En aquella oportunidad Núñez, del Partido Restauración Nacional, le dijo a La Teja en una entrevista que a él este tema de la pademia le parecía una exageración.

Al diputado Melvin Núñez lo reportan en condición estable. Foto: José Cordero.

“Si usted me lo pregunta, no, no me voy a vacunar, este juego de palabras con una gripe que paralizó al país y mató a uno de mis compañeros (el diputado socialcristiano Rodolfo Peña), solo es por un asunto político y yo no sirvo para seguir los juegos.

“Esa vacuna no es la octava maravilla y yo soy quien decido qué pongo en mi cuerpo y qué no. He tenido acompañamiento de personas a las que sí les confío mi salud, me han recomendado antigripales, porque al Ministerio de Salud no se la confío y si me muero pagaré el precio, no voy a ceder ante presiones”, dijo Núñez en aquella ocasión.

Sin embargo, ocho días después Núñez tuvo que ser trasladado a un hospital capitalino porque su salud empeoró por el covid-19.

El epidemiólogo dice que el país está en un momento crítico en el que necesita que los líderes ayuden y den un buen ejemplo para superar lo antes posible la crisis sanitaria.

“Son muy lamentables la declaraciones que él dio, es un padre de la patria, debería de dar el ejemplo, no un mal ejemplo. Este tipo de declaraciones hacen mucho daño, sobre todo viniendo de un personaje tan importante; él pertenece al grupo de personas que le han restado importancia a la pandemia, no analizan que ya el covid-19 ha causado cerca de cinco millones de muertes alrededor del mundo.

“Él seguro ya vio que el coronavirus no era una gripecilla como decía, porque está internado y a uno no lo internan por cualquier cosa. Como ser humano lamento mucho lo que le está pasando y le deseo franca recuperación, pero estos son los casos que deben hacernos reflexionar para no cometer los mismos errores”, dijo el especialista.

Hospital Nacional Psiquiátrico atiende pacientes con coronavirus en condición leve. Foto: CCSS.

Rápido traslado

El diputado fue internado en el hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas este miércoles 15 de setiembre en la tarde. Llegó al centro médico con dificultad para respirar.

Horas después fue enviado al hospital Psiquiátrico, localizado en Pavas, San José. La Caja informó este jueves que su condición es estable.

El hospital Psiquiátrico fue habilitado en la pandemia para atender pacientes con covid-19 que estén en condición leve, pero no llegan ahí directamente sino que son referidos de algún otro hospital del país.

Si una de las personas que está ahí empeora y llega a necesitar cuidados más especializados, debe ser llevada a alguno de los hospitales nacionales Calderón Guardia, México, Ceaco o San Juan de Dios.

La Teja consultó a la Caja si hubo algún tipo de tratamiento preferencial por haber llevado el legislador de un centro médico a otro en tan poco tiempo, pero al cierre de edición de la nota aún no había respondido el correo que se envió en la mañana.

Los compañeros de fracción de Núñez están pendientes de su salud. Foto: José Cordero.

Una fuente confiable reveló que este jueves al mediodía había 28 pacientes de distintos hospitales del país en lista de espera para ser llevados a uno de los centros médicos con mejor equipamiento para casos complicados de coronavirus.

Al consultarle a Eduardo Cruickshank, jefe de fracción de Restauración Nacional, si ellos habían intercedido en un trato especial para su compañero, él dijo que no.

“Nosotros no tuvimos nada que ver en eso, fue una decisión médica estrictamente, el personal de la Caja fue el que vio conveniente enviar al diputado a un hospital de la meseta central y no dejarlo allá en el hospital de Puntarenas, solo fue el criterio médico”, expresó Cruickshank.

El expresidente del congreso dijo además que están pendientes de la salud de Núñez y le piden a Dios que supere la crisis de salud pronto.

“Él (Melvin) nos mandó un mensaje de texto ayer en la tarde (miércoles) en el que decía que se sentía débil y tenía algún grado de dificultad para respirar, también nos dijo que tiene la oxigenación en 93%, por lo que no es ningún desplome porque lo normal es entre 95% y 100%”, contó.

Las autoridades de Salud le piden a la gente que complete las dos dosis de la vacuna anticovid. Foto: Cortesía de Walmart.

Por su parte, el epidemiólogo Rónald Evans fue muy claro al decir que la vida de ninguna persona puede estar por encima de la de otra persona, sea cual sea el cargo que tenga.

“No puedo decir que en el caso del diputado haya habido preferencias, porque no me consta, pero lo que sí es una realidad es que todos somos iguales, todos tenemos los mismo derechos, incluso a nivel internacional se ha criticado mucho a políticos que han usado su posición para vacunarse contra el covid-19 antes de lo que les correspondía”, expresó.