¿Es bueno usar el enjuague bucal todos los días? Dentista desmiente algunos mitos

Los enjuagues medicados, como los que contienen clorhexidina, deben usarse solo bajo recomendación profesional. (Cortesía)

¿Es bueno usar enjuague bucal todos los días? La pregunta parece simple, pero genera opiniones divididas entre pacientes y hasta entre profesionales.

El dentista Alexis Núñez asegura que el uso diario no solo es seguro, sino recomendable, siempre que se seleccione el producto adecuado.

“No es cierto que no se pueda usar todos los días. Sí se puede, y de hecho lo recomendamos. Es un aliado del cepillado y del hilo dental, no un sustituto”, explicó el especialista.

Una triada esencial para la salud oral

Según Núñez, una buena higiene se basa en tres pasos: cepillarse los dientes, usar hilo dental y enjuague bucal.

“La frecuencia puede ajustarse según cada persona, pero en quienes acumulan más placa o tienen encías inflamadas, su uso diario es clave”, agregó.

El dentista divide los enjuagues en dos grandes grupos:

Cosméticos o de uso diario , disponibles en supermercados, con ingredientes antimicrobianos suaves y útiles para mantener el aliento fresco.

, disponibles en supermercados, con ingredientes antimicrobianos suaves y útiles para mantener el aliento fresco. Medicados o terapéuticos, que se utilizan para tratar enfermedades específicas, como la gingivitis o la sensibilidad dental, y deben aplicarse solo por periodos cortos bajo supervisión profesional.

“Los enjuagues medicados pueden provocar manchas, cambios en el gusto o alteraciones en la microbiota oral si se usan por mucho tiempo”, explicó Núñez.

Lo que dice la ciencia

Una investigación publicada en Frontiers in Oral Health en 2025 respalda la posición del dentista. El estudio analizó a personas que usaban enjuague bucal a diario y concluyó que los efectos dependen del tipo de fórmula.

Los resultados mostraron que los enjuagues con alto contenido de alcohol o clorhexidina pueden modificar el equilibrio del microbioma oral si se utilizan continuamente, mientras que los enjuagues suaves o sin alcohol no generan efectos negativos y pueden usarse todos los días sin problema.

El mensaje no es dejar de usar enjuague, sino elegir el adecuado y usarlo con criterio.

Los enjuagues sin alcohol son los más recomendados para el uso diario, según el dentista Alexis Núñez.

Cuidado con los productos con alcohol

El dentista también advierte sobre el uso de enjuagues con alto grado de alcohol, pues pueden irritar o resecar la mucosa bucal.

“Y si son enjuagues de venta libre, de supermercado, los que tienen alto contenido de alcohol, en la medida de lo posible, evitarlos”, aseguró Núñez.

El equilibrio está en la elección

La conclusión es clara: el enjuague bucal sí puede usarse todos los días, pero no todos los productos son iguales. Los de uso diario son un complemento perfecto del cepillado y el hilo dental; los medicados deben reservarse para tratamientos específicos y por tiempo limitado.

¿Cuántas veces al día puedo usar el enjuague bucal?

El doctor Núñez también aclaró cuántas veces al día puede usar enjuague bucal una persona que esté completamente sana de su boca, dientes y encía.

“Se recomienda de una a tres veces al día, con eso no hay problema”, manifestó.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial y revisado por un editor para asegurar su precisión.