Escazú celebró 40 años de tradición y cultura boyera

La Municipalidad de Escazú celebró el 40 aniversario del Día del Boyero, este domingo 12 de marzo, en la que búfalos, bueyes, vaquillas y coloridas carretas llenaron de alegría las principales calles del cantón josefino.

El tradicional recorrido salió a las 10:30 a. m., del palacio municipal y finalizó en la plaza de San Antonio, donde los pobladores recibieron a los participanmtes y se realizaron las premiaciones.

En esta ocasión la muni organizó, durante las primeras dos semanas de marzo, actividades en alusión a los 40 años, finalizando con el tradicional recorrido del boyero este domingo.

En este evento se hicieron presentes alrededor de 300 carretas de boyero de distintas partes del país, para participar de esta tradicional fiesta.

Una de las actividades importantes que realizó la municipalidad durante esta celebración del 40 aniversario fue inaugurar la remodelación de la plaza del Boyero, en Escazú centro.

Remodelación de plaza del boyero

En la celebración del 40 aniversario del día del boyero, la Municipalidad de Escazú remodeló la tradicional Plaza del Boyero, con un concepto nuevo de empedrado, el cual resalta el sonido de la carreta al entrar y que a su vez tiene un diseño de rueda de carreta muy particular.

Remodelan la plaza del boyero en Escazú (Cortesía)

En dicha plaza ahora los boyeros encontraran bancas, pérgolas y bebederos de agua para los bueyes. Estas son las primeras modificaciones realizadas por la muni, con una inversión aproximada de 100 millones de colones.

“La inversión que se hizo para tener dispuesta la plaza del Boyero en San Antonio ha sido parte de la primera etapa de la remodelación del parque de San Antonio, donde hemos podido realizar muchas actividades agradables para el público” explicó el Alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona.

Boyero desde los 3 meses de nacido

Este año el día del boyero fue dedicado a tres ciudadanos: un chiquito de 6 años, una adolescente de 17 años y a uno de los boyeros que ha participado durante estos 40 años de tradición.

Niño boyero dedicado en los 40 años de celebración (Cortesía)

Alexander Córdoba León es un niño de 6 años a quien la organización dedicó esta celebración y quien iba acompañado por su papá y su pequeña carreta.

“Alexander participa desde que tenía seis meses de nacido conmigo; yo tengo 26 años de participar, somos de San Antonio de Escazú y hoy traemos unos animalitos pequeños de ocho meses de nacidos”, explicó André Córdoba, padre del boyerito dedicado.

Córdoba agregó que ha participado desde que “tengo 26 años y él (Alexander), prácticamente, que los 6 años porque desde los tres meses ya andaba conmigo y yo le daba el mecatico ahí y yo lo llevaba todo alzadito”.

El boyerito es un apasionado por los animales y, normalmente, cuando su papá trabaja los animalitos, él está ahí para apoyarlo, además de dedicarse a sus estudios pues, actualmente, cursa el primer grado de primaria.

Más de 60 años siendo boyero

Por otro lado, el señor con más años de participar es Diego Sandí Sandí, quien tiene 59 años de ser boyero.

12/3/23 Día del boyero Nacional edición 40 Escazú. Foto de Jorge Castillo (Jorge Castillo)

“Desde los siete años yo soy boyero y tengo 66. Cada día me emociono más con estos animales, los quiero mucho; como me críe con ellos, entonces, estoy muy agradecido. He participado durante los 40 años, nosotros, mis hermanos y yo, fuimos los primeros boyeros y somos los únicos boyeros viejos que quedamos vivos”, comentó Sandí.

Asimismo, recordó que “en mi casa somos tres hermanos que andan aquí; solo nosotros tres quedamos de los viejos viejos, pues ya el resto se han muerto. Recuerdo que se empezó como con seis u ocho boyeros y con los años siguientes fueron llegando otros y otros y vea el montón que somos hoy”, comentó.

Celebración del 40 aniversario del día del boyero (Jorge Castillo)

Los bufalos no faltaron

Por otra parte, en esta celebración participó Luis Solano vecino de Alajuelita, quien tiene un proyecto de cría y desarrollo de búfalos, en la finca Pozo Azul, cerca de la Cruz.

La actividad es una de las más tradicionales en el cantón josefino. (Jorge Castillo)

“Tenemos ya siete años estar en esta actividad lo cual nos tiene muy contentos. Este año traemos búfalos, aunque, de hecho, mi familia siempre ha sido boyera, toda la vida. Hemos participado en este tipo de actividades y hemos usado los bueyes para trabajo, meramente agrícola y pecuario, pero hace siete años, en vez de usar bueyes usamos búfalos”, explicó Solano.